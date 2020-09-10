Літак глави США Джона Кеннеді приземлився у Далласі 22 листопада 1963 року. В аеропорту президента зустрічали ледь не із розпростертими обіймами. Він, як завжди, був у строгому смокінгу, а дружина Жаклін з усмішкою на обличчі і новенькому рожевому костюмі. Це вбрання ще надовго залишиться у пам'яті американців, адже через декілька годин на ньому залишилася кров 35 президента.

Даллас став фінальною точкою 46-річного Кеннеді, який був першим президентом США народженим у XX столітті і 4, якого вбили. Детальніше про це – у програмі "Спецслужби" на 24 каналі.

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Президент Джон Кеннеді помер о 13:00 за Центральним часом. "Я не убивав президента. Принаймні, мене ще за це не судили і звинувачень не висували", – заявив тоді вбивця Кеннеді Лі Гарві Освальд.



Вбивця Кеннеді Лі Гарві Освальд / Фото CBC News

Президентство Кеннеді

Джон Кеннеді був не просто політиком, а зіркою, що давала американцям надію на нове життя. Його перший президентський термін почався у 1960 році. Перебрати управління країною довелося у доволі непрості часи: падіння економіки, безробіття і расова несправедливість тільки процвітали. Його внутрішня політика здавалася американцям чимось новим, адже ліберальні погляди Кеннеді після 2 консервативних президентів виглядали обнадійливо. Наприклад, він виступав за рівні права для усіх громадян та намагався зменшувати податки.



Джон Кеннеді анонсував висадку людини на Місяць / Фото NASA video

Кеннеді поставив собі за мету обійти СРСР у всьому, а космос був для нього пріоритетом. Зокрема, він анонсував висадку людини на Місяць: "Я вірю, що ця нація має одну велику ціль, яка повинна бути здійснена до кінця десятиліття. Ця ціль – відправити людину на Місяць і безпечно повернути її на Землю. Жоден космічний проєкт не буде важливішим, ніж цей".

З іншими зовнішньополітичними завданнями було набагато складніше. Війни у світі підштовхнули його на створення Корпусу миру в 1961 році. На папері – це відомство призначене для підтримки миру між світовими державами, насправді – спосіб перешкодити поширенню комунізму на ослаблені війною країни.

Карибська криза

Безрезультатною для США були війна у В'єтнамі і невдала спроба скинути комуністичний режим Фіделя Кастро на Кубі. План із використанням невдоволених режимом кубинців провалився. За кілька днів повстанців перебили, а Куба тільки зблизилася із Радянським Союзом, що спровокувало нові виклики уже не тільки для США, а й для всього світу.



Карибська криза / Фото history.com

Почалася Карибська криза. На Кубу вирушив готовий завдати нищівний удар американський флот. Ризики були високими – у випадку атаки, могла початися ядерна війна. Тому Кеннеді і Хрущов домовилися: Москва забрала ракети з Куби, а США – з Туреччини. З одного боку це врятувало мало не весь світ, а з іншого – підкосило рейтинг 35 президента.

Довідка. Карибська криза – політичне протистояння між СРСР і США у 1962 році. Американська розвідка знайшла на Кубі радянські ядерні ракети, які могли з легкістю дістати до Вашингтона або ж стерти з карти Східне узбережжя. Кеннеді ухвалив рішення почати військово-морську блокаду острова.

Візит у Даллас

Нова боротьба за головне крісло у Білому домі почалася у 1963 році. Було вирішено завітати у Даллас в Техасі, під час попередньої гонки мешканці цього міста не дуже хотіли голосувати за Кеннеді і віддали голоси Ніксону. А тому, приїхати і поспілкуватися із виборцями – ідея непогана. Маршрут пересування президентської колони затвердили ще 18 листопада, за 2 дні до приїзду його оголосили місцевим.

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Коли Кеннеді прибув у Даллас, не гаючи часу, президентська колона вирушила до центральної частини міста. У відкритому лімузині, разом із Кеннеді було ще 3 людей: дружина Жаклін та губернатор Техасу Джон Конналі з дружиною Неллі. Якраз після зустрічі із виборцями Кеннеді мав вирішити суперечку між губернатором і місцевими політиками. Однак поки колона доїжджала до центру, зброю готував Лі Гарві Освальд, чоловік, який прострілив Кеннеді голову. Він саме підіймався на 6 поверх Техаського шкільного книгосховища, будівлі, яка особливо нічим і не відрізнялася від довколишніх.

Зв'язковий між Пентагоном і ЦРУ Флетчер Прауті розповів, що будівля книгосховища, як і всіх решта будівель були з відчиненими вікнами – всі бачили відео того дня. Якби там були спецагенти і нормально виконували свою роботу, жодне вікно не було б відчиненим. А якби хтось і посмів таке зробити, то вони б скооперувалися і хтось вже стояв би в тій кімнаті та слідкував за ситуацією.

Події того дня свідчить про те, що довкола району Ділі Плаза не було жодного спецпризначенця,

– сказав Прауті.



Флетчер Прауті / Скриншот з фільму "Темна спадщина" 2009 року

Фатальні постріли

Як тільки президентський лімузин під'їхав до потрібної точки пролунав перший постріл. Не всі зрозуміли що сталося, а через гучні оплески, здавалося, що то феєрверк. Також більшість цивільних ніколи не чули, як стріляє військова гвинтівка. Куля увійшла Кеннеді в шию якраз в момент, коли він махав рукою американцям. Тільки губернатор Техасу зрозумів, що щось не так, адже був ветераном війни і безпомилково упізнав звук пострілу.

Коли Конналі повернувся з переднього сидіння до Кеннеді, президент уже зігнув руки в ліктях, стис кулаки і тримався за горло. Авто рухалося зі швидкістю 18 – 20 кілометрів на годину, люди не зрозуміли що сталося. Пролунав ще один постріл, якраз в момент, коли Джон Конналі повертався – куля "прошила" губернатору спину.

Я побачив як президент схопив себе за горло та почав хилитися на лівий бік. Я зрозумів – щось не так, тоді зістрибнув з машини, яка була позаду лімузина і почав бігти за президентською. Мені треба було вилізти на неї і закрити тіла пасажирів собою, створити щит,

– сказав агент секретної служби та охоронець родини Кеннеді Клінт Хіл.



Охоронець родини Кеннеді Клінт Хіл / Фото 60 Minutes Australia

Наказ Кеннеді охоронцям

Можливо, він би встиг, якби не вказівка самого Кеннеді. Ще перед виїздом з аеропорту, він наказав охоронцям триматися якомога далі від машини, аби бути ближче до людей. Це суперечило уставу спецпризначенців, але й не виконати його вони не могли. Тому Клінт Хіл вирішив триматися позаду лімузина, як тільки пролунали постріли – почав бігти.

Він майже встиг залізти на машину, але пролунав фатальний постріл – прямісінько Кеннеді в голову. Його кров і мізки забризкали всю машину і вбрання Жаклін, на відео видно її спробу вилізти з машини. Як пізніше пояснила сама Жаклін – вона побачила як розлетілися мізки і череп і намагалася зібрати їх до купи. Лімузин на мить пригальмував і по команді Клінта Хіла автомобіль різко вирушив з місця події до лікарні.



По команді Хіла автомобіль з Кеннеді вирушив до лікарні / Фото 60 Minutes Australia

Десь глибоко в мені сидить відчуття, що я мав добігти до машини вчасно. Мав встигнути на неї залізти та зловити собою той постріл. Це була моя робота і за це я відчуваю провину. Це провал, бо я не встиг,

– сказав агент секретної служби Хілл.

Охоронець Клінт Хілл був одним із довірених людей родини Кеннеді і місис Жаклін особисто. Він завжди був разом із сім'єю президента. Це стосувалося не тільки робочих моментів, але й особистого життя. Він був з ними під час релігійних свят, бавив дітей і фактично жив їхнім життям. Після убивства Джона Кеннеді, Хілл охороняв ще декількох президентів. Але потім впав у депресію і почав багато пити, бо вважав, що куля, яка влучила в голову Джона, мала бути для нього. Зрештою, у 70 він звільнився із секретної служби і більше не повертався.

Суперечки щодо кількості пострілів

Майже одразу після вбивства Джона Кеннеді почалися суперечки щодо кількості пострілів. Одні вважали, що їх було 3, інші говорили про 2. Виникла теорія однієї магічної кулі. Свідків правоохоронці почали опитувати майже одразу після вбивства. Загалом поліцейські розглядали щонайменше 3 точки атаки на президента. Однак 50% опитаних вказали саме на 6 поверх книгосховища. Тобто Освальд за 5 секунд вистрілив тричі з відстані 80 метрів, при цьому влучивши у шию і голову президента у машині, що рухалася майже 20 кілометрів на годину.

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"Ми не знали, що сталося, тоді не було телефонів чи швидкого зв'язку. Лімузин зупинився, а потім швидко рушив. Ми не знали куди він поїхав, нічого не було відомо", – розповів очевидець та журналіст Джуліан Рід.

Про розслідування цієї справи, так звану теорію однієї кулі та інші таємниці вбивства Джона Кеннеді – дивіться у програмі.