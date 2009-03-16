Міжнародний біржовий оператор компанія Nasdaq OMX виходить на російський ринок.

В матеріалі видання The Wall Street Journal йдеться, що до кінця цього року мають розпочатись торги на International Exchange St Petersburg (IXSP), яка є спільним проектом Nasdaq OMX та Міжнародної фондової біржі "Санкт-Петербург". Росіяни повідомили, що наразі проводяться технічні роботи, узгодження законодавчих питань та переговори з міжнародними інвесторами і брокерами. Дещо ускладнює процедуру запуску нового торговельного майданчика і фінансова криза.Нагадаємо, юридично спільний проект був зареєстрований ще в квітні 2007 року. Про створення біржі IXSP на паритетних умовах домовились Nasdaq OMX, Петербурзька біржа та інвестиційна компанія RX. Передбачалось, що нова біржа спростить залучення іноземного капіталу російськими компаніями, а для іноземних інвесторів розширить можливості вкладення капіталу на російському ринку. Наразі "фондовими" лідерами в нашого північного сусіда є московські майданчики РТС та ММВБ.