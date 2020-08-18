Американське видання Bloomberg підготувало свій щорічний рейтинг найбагатших людей у світі. У першій трійці традиційно опинилися Джефф Безос, Білл Гейтс і Марк Цукерберг, а на четверте місце вийшов Ілон Маск.

Керівник компаній Tesla й SpaceX за рік збільшив свої статки на 11% або 7,8 мільярда доларів, пише видання Bloomberg. Цікаво Мільярдери України: з чого починали свій бізнес найбагатші українці Список найбагатших людей у світі: Джефф Безос (США, керівник Amazon) – 188 мільярдів доларів;

Білл Гейтс (США, засновник Microsoft) – 121 мільярд доларів;

Марк Цукерберг (США, засновник Facebook) – 99 мільярдів доларів;

Ілон Маск (США, власник Tesla й SpaceX) – 84,8 мільярда доларів;

Бернар Арно (Франція, власник Louis Vuitton Moët Hennessy) – 84,6 мільярда доларів;

Мукеш Амбані (Індія, власник Reliance Industries) – 78,8 мільярда доларів;

Воррен Баффет (США, керівник Berkshire Hathaway) – 78,2 мільярда доларів;

Стів Балмер (США, ексгендиректор Microsoft) – 75,7 мільярда доларів;

Ларрі Пейдж (США, засновник Google) – 72,5 мільярда доларів;

Сергій Брін (США, засновник Google) – 70,3 мільярда доларів. Важливо для розуміння Коли мовиться про статки найбагатших людей, то це не про гроші, які вони тримають у готівці чи на банківських рахунках. Це передовсім вартість їхніх часток у різноманітних компаніях.

Відтак ці статки можуть дуже швидко й надто відчутно змінюватися. Наприклад, одночасно з падінням вартості акцій Amazon різко знизяться й статки Джеффа Безоса.

Саме це й допомогло Ілону Маску різко піднятися в рейтингу. Багато сфер постраждали через пандемію й карантинні обмеження, а в цей час SpaceX запустила в космос перший приватний політ до МКС, що позитивно вплинуло на акції компанії.