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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Співачка Оля Цибульська показала свого чоловіка в новому кліпі: відео

2232 Читать новость на русском
Оля Цибульська
Оля Цибульська

Українська співачка та телеведуча Оля Цибульська знялась у новому кліпі зі своїм чоловіком. Відеороботу зірка створила до пісні "Сукня біла".

Оля Цибульська не належить до тих, хто виставляє на показ своє особисте життя. Співачка рідко публікує знімки зі своїм коханим та 3-річним сином, оберігаючи їх від зайвої уваги громадськості та журналістів. 

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Однак все таємне рано чи пізно стає явним. Відтак у новому кліпі зірка показала свого чоловіка, який зіграв роль коханого. Подружжя постає у ролі наречених, а Оля Цибульська приміряла білу сукню. 

"Коли ми обговорювали кандидатів для зйомок, я вирішила, що нареченого у кліпі повинен зіграти мій справжній чоловік, а не актор, тому що цього разу я не гратиму жодних ролей, а буду собою. Розповім правдиву історію, яка знайома кожній дівчині. Щоб прийти до справжнього щастя, іноді доводиться не один раз спіткнутися. Та й всім давно цікаво, за кого Цибульська вийшла заміж, тож я вирішила привідкрити цю завісу", – написала співачка в соціальній мережі. 

 

Зазначимо, що співачка в реальному житті відмовились від традиційної церемонії, тому весільний образ для Олі Цибульської був новим. І хоч справжнє подружжя зробило скромне весілля, образ молодят їм дуже личить. 

Дивіться відео кліпу Олі Цибульської "Сукня біла":

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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