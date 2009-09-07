Співпраця з МВФ

МВФ називає політику основною причиною зниження курсу гривні.

Економічних підстав для зниження курсу гривні в Україні немає, - переконана голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Дейла Пазарбазіолу. У всьому винна політика. Оскільки навіть під час кризи, керівництво країни не спроможне об’єднати зусилля, навпаки - кожен намагається зашкодити іншому - заявила вона в інтерв’ю інформагентству Reuters.Водночас, представниця МВФ повідомила, що під час перебування у Києві минулого тижня МВФ погодив з урядом України прогноз зростання економіки на 3% у 2010 році. Також погоджено граничний дефіцит бюджету на рівні 4%.Представників МВФ також запевнили, що питання підвищення цін на газ для населення та комунальних підприємств, не дивлячись на судову заборону, все ж таки буде вирішено. До того ж протягом найближчих тижнів - до початку переговорів щодо надання Україні чергового траншу кредиту.Нагадаємо, Нацкомісія з регулювання електроенергетики у липні цього року видала постанову про підвищення цін на газ для населення на 20% з 1 вересня, проте суд, за позовом профспілок, визнав рішення незаконним. Підвищення цін на газ було однією з основних умов МВФ при наданні Україні кредиту.