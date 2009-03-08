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Співпраця з МВФ

11:23, 8 березня 2009 218

Нацбанк виконав усі вимоги для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Принаймні у цьому переконує перший заступник голови НБУ Валерій Шаповалов. За його словами, продовження співпраці з МВФ запевнить інвесторів у тому, що в Україні є програма економічних дій, яка дасть змогу незабаром подолати кризу.Водночас напередодні стало відомо, що МВФ повернув українській владі спільне звернення Президента, прем'єр-міністра і глави Нацбанку до фонду. Як пише газета "Дзеркало тижня", керівництво МВФ відправило листа на доопрацювання навіть його не розглянувши. Причина - відсутність попереднього узгодження змісту звернення з представниками МВФ.Нагадаємо, 3 березня українська влада направила спільного листа до Міжнародного валютного фонду, аби прискорити надання 2-го траншу кредиту у розмірі близько 2 мільярдів доларів. У листопаді МВФ пообіцяв Україні кредит – 16,5 мільярдів доларів. Тоді ж наша держава отримала перший транш позики, однак надання другого фонд відклав.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 8 березня 2009
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