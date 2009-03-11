Співпраця з МВФ

Українська влада узгодила усі проблемні моменти, на яких наголошував МВФ, і вже у четвер направить другого листа до Міжнародного валютного фонду.

Про це заявив Президент Віктор Ющенко після наради із прем'єр-міністром та головою Нацбанку щодо продовження співпраці з МВФ. Сьогоднішні рішення глава держави вважає знаковими для відновлення діалогу з МВФ. Зокрема, мова йде про збалансування Держбюджету, Пенсійного фонду, та бюджету НАК “Нафтогазу”.Віктор Ющенко (Президент України): “На сьогоднішньому засіданні уряд схвалив зміни до бюджету, і вже наступного тижня їх внесуть на розгляд парламенту. З головного фінансового документу Кабмін пропонує вилучити статті у яких йдеться про участь уряду в процесі виділення коштів для рекапіталізації комерційних банків. Також пропонується зробити Нацбанк більш незалежним”.