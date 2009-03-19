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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Співпраця з ЄС

11:27, 19 березня 2009 267

Україна має план, як зреагувати на всі виклики світової фінансової кризи.

Принаймні у цьому переконував Президент Віктор Ющенко єврочиновників напередодні у Брюсселі. Глави держави підкреслив - Україні вдалося врегулювати одне з найскладніших питань - оптимізувати показник зовнішньоторговельного балансу. Ющенко також висловив сподівання, що в найближчі дні до України повернеться і місія Міжнародного валютного фонду. Віктор Ющенко (Президент України): "Співпраця з МВФ, як і іншими фінансовими організаціями, є обов'язковим компонентом виходу України з кризи. Незабаром ВР зі свого боку зробить все необхідне, щоб виконати попередні застереження фонду."Водночас у Європі більше переймаються надійністю України, як постачальника та транзитера газу. І саме конференція щодо модернізації української газотранспортної системи, яка відбудеться 23 березня у Брюсселі, дасть можливість українській владі продемонструвати цю надійність, - заявив президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.Жозе Мануель Баррозу (президент Єврокомісії): "Я вважаю, що участь і Президента Ющенка, і прем'єра Тимошенко продемонструє, що Україна може залишатися надійним постачальником і транзитером газу, і буде вживати всі заходи, щоб залишатися стабільним партнером."У Брюссель сьогодні відбула і прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко. Вона разом з Президентом Ющенко візьме участь у саміті Європейської народної партії.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 19 березня 2009
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