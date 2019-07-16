Співробітники "АІС" пікетували Державне бюро розслідувань
Розблокувати діяльність автоцентрів та повернути робочі місця вимагали співробітники холдингу "АІС" під стінами Державного бюро розслідувань.
Майже рік приміщення автоцентрів перебувають під управлінням Національного агентства АРМА, яке передало їх в користування ТОВ ЖК "Воздвиженка", що входить до складу компанії DCH. На думку "АІС", АРМА та суди діяли на користь DCH. Увесь цей час холдинг "АІС" у судах доводив незаконність рішення про арешт нерухомості і на початку цього року домігся, аби його скасували. І вже півроку намагається це майно повернути.
ТОВ ЖК "Воздвиженка", яка вже не є управителем нерухомого майна звернулася з надуманих підстав до територіальних управлінь ДБР міста Полтави та Миколаєва з надуманими заявами про вчинення працівниками поліції наче б то злочину, скоєного у змові з рейдерами для захоплення того самого майна,
– зазначила адвокат, представник холдингу "АІС" в судах Наталія Осипчук.
Представники "АІС" певні, що державний орган допомагає компанії DCH отримати контроль над майном.
"Ця миттєвість як у слідчих ДБР, так і в суддів, які виносять відповідні ухвали свідчать про упередженість, про особисту зацікавленість. Як представниками ЖК "Воздвиженка, так і слідчими ДБР використовуються псевдо законні методи для утримування нерухомого майна, яке належить підприємствам групи компаній "АІС", – пояснила адвокат, представник холдингу "АІС" в судах Наталія Осипчук.
Дії ДБР у даному конфлікті суперечать рішенню суду та грають на користь компанії, яка заволоділа їхнім майном - заявляють в АІС. А в ДБР натомість почали розслідувати дії поліції.
"Ми розслідуємо провадження, яке стосується можливих незаконних дій працівників поліції в Дніпровській області", – сказала речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова.
Співробітники "АІС" оголосили безстрокову акцію протесту проти дій Державного бюро розслідувань, передали скаргу до Ради громадського контролю ДБР та звернення до президента України.