Масова міграція трудових ресурсів вже призвела до того, що кількість зайнятих працівників та пенсіонерів зрівнялась, а це може спричинити демографічну кризу.

У нас великий потік трудової міграції з України. Ми маємо співвідношення пенсіонерів до працюючих 1 до 1. Це насправді дуже важке для економіки країни співвідношення. І якщо так далі буде тривати, то ми фактично станемо країною пенсіонерів. А таке співвідношення не витримає жоден бюджет жодної країни,

– зауважив економіст Андрій Новак.

Україна отримає шанс на краще лише тоді, коли заробітчани почнуть повертатися додому, переконані економісти. Але для цього держава має запровадити низку доступних програм для тих, хто бажає організувати власний бізнес, знизити оподаткування та поліпшити соціальний захист. А підприємці, аби виграти боротьбу за кадровий потенціал, мають активніше модернізувати виробництво, поліпшувати умови праці та пропонувати конкурентні зарплати.

Зараз українські компанії вже почали гостро переживати кадровий голод. Хоч рівень зарплат є конкурентним, та все ж компаніям важко закрити вакансії навіть на половину.

"Через певні структурні зміни в економіці компанії почали відновлюватись, вже пройшов цей період невизначеності. Дуже цікава статистика, що зараз в нас суттєвий брак робочих спеціальностей: це різноробочі, паркувальники, фасадники. Компанії реально не можуть закрити ці вакансії. Немає людей, які могли б виконувати цю роботу. До прикладу, фасадники – заробітна плата від 40 тисяч гривень. Це навіть більше, ніж можуть запропонувати пакувальники у Польщі", – розповіла економістка Центру економічних стратегій Ганна Сахно.

Від наявності кадрового потенціалу безпосередньо залежить майбутнє економіки нашої держави, наголошують економісти. Зокрема, й обсяги капіталовкладень.

Економічний експерт Всеволод Степанюк каже, що трудова міграція вливає на майбутнє України. Адже вона негативно позначається на рейтингах інвестиційних країн. Бо інвестор орієнтується на якість робочої сили в країні, коли він збирається щось тут будувати.