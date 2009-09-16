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      Спіймали "на гарячому"

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      Охоронці Чорнобильської зони намагалися вивезти із зони відчуження радіоактивний металобрухт.

      СБУ впіймала "на гарячому" сімох осіб, з яких четверо - міліціонери. Небезпечний вантаж хотіли спрямувати до Києва на продаж. Марина Остапенко (речниця СБУ): "В пункті пропуску "Поліське" співробітники СБУ із задіянням підрозділу Центру спеціальних операцій, так званої "Альфи", зупинили вантажний автомобіль МАЗ, у якому знаходилось 25 тонн металу, зокрема там були частини від БТРів, які були захороненні після Чорнобильської катастрофи."Радіаційний фон брухту у вантажівці в 13 разів перевищував допустимий, - кажуть у санепідемстанції. Зараз машина під наглядом СБУ в Чорнобильській зоні, а затримані під вартою. Проти них порушили кримінальну справу.
      blog_ava
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      Теги: Новини України
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      Новини за 16 вересня 2009
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