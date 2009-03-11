Сподівання на кредит

Без кредиту не обійтися. Україна розраховує, що таки найближчим часом Міжнародний валютний фонд надасть Україні другий транш позики.

Задля цього сьогодні Кабінет міністрів затвердив рішення про співпрацю з МВФ та отримання другого траншу кредиту. Як заявив віце-прем’єр Григорій Немиря, завдяки цьому рішенню Україна може розраховувати на повернення місії МВФ, а згодом і на отриманні другої частини позики. Однак, перш ніж відновлювати конструктивний діалог, МВФ наполягає на виконанні кількох умов для України. Серед головних вимог - незалежність Нацбанку. Як заявив керівник представництва місії МВФ у Києві Макс Альєр, йдеться про участь уряду в процесі виділення коштів для рекапіталізації комерційних банків. Крім того Міжнародний валютний фонд та уряд домовилися, що потрібно утримувати дефіцит бюджету на прийнятному рівні.