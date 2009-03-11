Сподівання на кредит

Оновлений лист української влади до Міжнародного валютного фонду надішлють упродовж доби.

Таке гарантував Президент Віктор Ющенко після наради щодо ситуації на грошово-кредитному і валютному ринках. Глава держави відзначив - поновлення співпраці з Фондом допоможе сформувати загальнонаціональний антикризовий план дій.Віктор Ющенко (Президент України): “Я дав 24 години для того, щоб лист намірів був кінцево опрацьований українською стороною. Сподіваюсь, що українська сторона зробила необхідні кроки для того, щоб місія Міжнародного валютного фонду розпочала з наступного тижня свою роботу в Україні”.Вже наступного тижня уряд скасує усі постанови, які стосуються втручання в діяльність Нацбанку України, а також подасть до Верховної Ради зміни до держбюджету і законопроект щодо збалансування Пенсійного фонду . У середу представники МВФ озвучили свої вимоги на засіданні уряду. Головно наполягати на тому, що українська влада має забезпечити незалежність Національного банку і утримати дефіцит бюджету на прийнятному рівні.Макс Альєр (постійний представник МВФ в Україні): “Дефіцит бюджету це один з блоків питань, які ми обговорюємо з урядом. Кінець кінцем обидві сторони дійшли згоди, що дефіцит бюджету треба утримувати на прийнятному рівні. Звичайно без жертв не обійдеться. Але всі ми маємо повинні бути готові до важких часів”.Уряд та МВФ визнали прийнятним дефіцит бюджету в розмірі 3% ВВП. Втім незабаром Україна повинна запропонувати рішення, які дозволять у подальшому зменшити цю цифру. Адже проблема полягає на стільки в розмірі дефіциту, скільки у визначенні реальних джерел його фінансування.Ігор Уманський (виконувач обов`язків міністра фінансів): “Як приклад це може бути двостороннє фінансування, Це можуть бути позички світового банку, це можуть бути внутрішні залучення, або залучення на зовнішніх ринках. Але ці джерела мають бути реальними. В т.ч. приватизація, як джерело фінансування теж передбачено в законі про державний бюджет”.Яким буде розмір другого траншу кредиту МВФ і коли Україна може його отримати представники Фонду наразі відповісти не готові. Перший транш Україна отримала у листопаді минулого року в розмірі 4,5 мільярдів доларів.