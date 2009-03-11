19:52
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Сподівання на кредит

20:29, 11 березня 2009 294

Оновлений лист української влади до Міжнародного валютного фонду надішлють упродовж доби.

Таке гарантував Президент Віктор Ющенко після наради щодо ситуації на грошово-кредитному і валютному ринках. Глава держави відзначив - поновлення співпраці з Фондом допоможе сформувати загальнонаціональний антикризовий план дій.Віктор Ющенко (Президент України): “Я дав 24 години для того, щоб лист намірів був кінцево опрацьований українською стороною. Сподіваюсь, що українська сторона зробила необхідні кроки для того, щоб місія Міжнародного валютного фонду розпочала з наступного тижня свою роботу в Україні”.Вже наступного тижня уряд скасує усі постанови, які стосуються втручання в діяльність Нацбанку України, а також подасть до Верховної Ради зміни до держбюджету і законопроект щодо збалансування Пенсійного фонду . У середу представники МВФ озвучили свої вимоги на засіданні уряду. Головно наполягати на тому, що українська влада має забезпечити незалежність Національного банку і утримати дефіцит бюджету на прийнятному рівні.Макс Альєр (постійний представник МВФ в Україні): “Дефіцит бюджету це один з блоків питань, які ми обговорюємо з урядом. Кінець кінцем обидві сторони дійшли згоди, що дефіцит бюджету треба утримувати на прийнятному рівні. Звичайно без жертв не обійдеться. Але всі ми маємо повинні бути готові до важких часів”.Уряд та МВФ визнали прийнятним дефіцит бюджету в розмірі 3% ВВП. Втім незабаром Україна повинна запропонувати рішення, які дозволять у подальшому зменшити цю цифру. Адже проблема полягає на стільки в розмірі дефіциту, скільки у визначенні реальних джерел його фінансування.Ігор Уманський (виконувач обов`язків міністра фінансів): “Як приклад це може бути двостороннє фінансування, Це можуть бути позички світового банку, це можуть бути внутрішні залучення, або залучення на зовнішніх ринках. Але ці джерела мають бути реальними. В т.ч. приватизація, як джерело фінансування теж передбачено в законі про державний бюджет”.Яким буде розмір другого траншу кредиту МВФ і коли Україна може його отримати представники Фонду наразі відповісти не готові. Перший транш Україна отримала у листопаді минулого року в розмірі 4,5 мільярдів доларів.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 11 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
462
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
325
Яким буде курс долара в Україні цього тижня
сьогодні, 19:06 Яким буде курс долара в Україні цього тижня
796
Збиття
сьогодні, 18:23 Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
19712
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 601
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук