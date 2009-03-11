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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Сподівання на кредит

22:34, 11 березня 2009 246

Стабільність української гривні поза загрозою, а все завдяки тому, що уряд не втручатиметься у роботу Національного банку.

Так Президент оцінив скасування Кабміном власних постанов, які стосувалися роботи Нацбанку та рефінансування фінустанов. глава держави нагадав - незалежність НБУ також є однією з вимог і Міжнародного валютного фонду.Віктор Ющенко (Президент України): “Стабільність української гривні поза загрозою. Створена об’єднана Нацкомісія по рекапіталізації банків зроблено по суті всі інші попередні заходи, на які звертав увагу МВФ”.Напередодні українська влада погодила другий лист до Міжнародного валютного фонду. А вже наступного тижня кабмін подасть до Верховної Ради законопроект щодо збалансування пенсійного фонду та зміни до держбюджету. Уряд та МВФ визнали прийнятним дефіцит бюджету в розмірі 3% ВВП. Втім незабаром Україна повинна запропонувати рішення, які дозволять у подальшому зменшити цю цифру. Адже проблема полягає на стільки в розмірі дефіциту, скільки у визначенні реальних джерел його фінансування.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 березня 2009
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