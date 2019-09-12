Алієв публічно попросив вибачення у поліцейських за свою ганебну поведінку

Екс-гравець київського "Динамо" Олександр Алієв усвідомив свою провину перед поліцейськими і опублікував про це пост у соціальній мережі Facebook.

Спорт 24 писав, що поліція зупинила машину, в якій перебував Алієв з друзями. Співробітник зажадав у водія документи на авто, але розмова з самого початку звернув не туда.

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"Друзі! Ви напевно вже бачили відео, де показаний мій конфлікт з поліцією. Я так і не зрозумів, за що мене зупинили, але це не виправдовує мою поведінку. Я поводився неналежно. Прошу вибачення у співробітників поліції. Вибачте мене будь ласка. Я був неправий", – написав Алієв.

Нещодавно у мережу потрапило відео, на якому подружжя Алієвих скандалить й Олександр завдає колишній дружині декілька ударів в присутності малолітніх дітей.

Після завершення кар'єри професійного футболіста Олександр тренував та грав за команди аматорського рівня.