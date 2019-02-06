Барселона – Реал: де дивитися онлайн матч Кубка Іспанії

Півфінал Кубка Іспанії подарував уболівальникам топ-протистояння. Каталонська "Барселона" зустрінеться з мадридським "Реалом". На жаль, в Україні трансляція цього матчу не запланована.

Пряму трансляцію протистояння "Барселона" – "Реал" можна буде подивитися на телеканалі Eurosport. Також матч можна буде подивитися на російському телеканалі "Матч ТВ". В Україні пряма трансляція зустрічі "Реала" і "Барселони" не запланована.

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Однак, матч "Барселона" – "Реал" онлайн в Україні легально за передоплатою можна буде побачити на Megogo.

До слова, на цей матч "синьо-гранатові" вийдуть у спеціальних футболках. Прізвища гравців на їх футболках будуть продубльовано і китайськими ієрогліфами. Таким чином клуб відсвяткує китайський Новий рік, який відзначають з 5 по 20 лютого у 2019 році.

Коли відбудеться матч "Барселона" – "Реал"?

Перший з трьох матчів пройде в середу, 6 лютого, на "Камп Ноу". Початок гри о 22:00 за київським часом. Це буде стартове протистояння в рамках 1/2 фіналу Кубка Іспанії.

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