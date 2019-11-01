Башенко втратив доступ до сторінки Федерації велоспорту у Facebook після провокаційних дописів

Офіційна сторінка Федерації велосипедного спорту України у Facebook перейшла під управління нового президента Андрія Гривка.

Новий очільник ФВСУ Андрій Гривко проінформував у фейсбуці, що в ексглави Володимира Башенка більше немає доступу до сторінки.

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Також редактори сторінки видалили провокаційні дописи від Башенка за останні два місяці. Зокрема, зник останній допис Башенка, в якому він обізвав Гривка "міллю".

Наприкінці літа Башенка офіційно звільнили з Федерації велоспорту через скандал з Ганною Соловей. Однак Башенко не згоден зі зміною президента ФВСУ та називає себе чинним главою.

Що відомо про скандал Башенка з Соловей?

Велогонщиця Ганна Соловей стала чемпіонкою II Європейських ігор у гонці за очками. Проте, Федерація велоспорту України на своїй сторінці у Facebook привітала з цим досягненням не її, а голову Київської міської федерації велоспорту Мухомора C.В.

Це обурило Ганну. За її словами, Мухомор не має до її успіху ніякого відношення. "Хотілось би знати, чому ви вітаєте незнайому мені людину, якої я ніколи не бачила. Цей чоловік не допомагав мені в підготовці до змагань абсолютно нічим. При цьому ви берете мою світлину та мій результат", – заявила чемпіонка.

З відповіддю пан Башенко не забарився. Причому відповів у дуже хамовитому стилі, зовсім не притаманному для очільника профільної федерації.

Аню, дивись, як ми будемо навчатись. Ти відкрила рот, тепер ти будеш за це відповідати. Їздиш на моєму велосипеді, їздиш в моїй формі, на голові у тебе мій шолом. Чого ти ще хочеш, щоб я тебе возив? Я не Базін, запам’ятай, принцесо. Будеш робити роботу – приймемо тебе, будеш смердіти – проженемо і не згадаємо як звали,

– відповів Башенко.

Соловей заперечила Башенку, написавши, що з переліченого йому належить лише велосипед, який "не витримав і року". Натомість Олександр додав, що через порушення умов контракту із федерацією Ганна тепер не має права бути в збірній України. "А святе місце пустим не буває", – грізно підсумував керівник.