Башенко втратив доступ до сторінки Федерації велоспорту у Facebook після провокаційних дописів

82 Читать новость на русском
Володимир Башенко
Володимир Башенко / facebook.com/pg/ABBashenko

Офіційна сторінка Федерації велосипедного спорту України у Facebook перейшла під управління нового президента Андрія Гривка.

Новий очільник ФВСУ Андрій Гривко проінформував у фейсбуці, що в ексглави Володимира Башенка більше немає доступу до сторінки.

Читайте також: Ганна Соловей принесла Україні другу нагороду на Чемпіонаті Європи з велотреку

Також редактори сторінки видалили провокаційні дописи від Башенка за останні два місяці. Зокрема, зник останній допис Башенка, в якому він обізвав Гривка "міллю".

Наприкінці літа Башенка офіційно звільнили з Федерації велоспорту через скандал з Ганною Соловей. Однак Башенко не згоден зі зміною президента ФВСУ та називає себе чинним главою.

Що відомо про скандал Башенка з Соловей?

Велогонщиця Ганна Соловей стала чемпіонкою II Європейських ігор у гонці за очками. Проте, Федерація велоспорту України на своїй сторінці у Facebook привітала з цим досягненням не її, а голову Київської міської федерації велоспорту Мухомора C.В.

Це обурило Ганну. За її словами, Мухомор не має до її успіху ніякого відношення. "Хотілось би знати, чому ви вітаєте незнайому мені людину, якої я ніколи не бачила. Цей чоловік не допомагав мені в підготовці до змагань абсолютно нічим. При цьому ви берете мою світлину та мій результат", – заявила чемпіонка.

З відповіддю пан Башенко не забарився. Причому відповів у дуже хамовитому стилі, зовсім не притаманному для очільника профільної федерації.

Аню, дивись, як ми будемо навчатись. Ти відкрила рот, тепер ти будеш за це відповідати. Їздиш на моєму велосипеді, їздиш в моїй формі, на голові у тебе мій шолом. Чого ти ще хочеш, щоб я тебе возив? Я не Базін, запам’ятай, принцесо. Будеш робити роботу – приймемо тебе, будеш смердіти – проженемо і не згадаємо як звали,
– відповів Башенко.

Соловей заперечила Башенку, написавши, що з переліченого йому належить лише велосипед, який "не витримав і року". Натомість Олександр додав, що через порушення умов контракту із федерацією Ганна тепер не має права бути в збірній України. "А святе місце пустим не буває", – грізно підсумував керівник.

blog_ava
Салат "Цезар": класичний рецепт приготування популярної страви
сьогодні
13787
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Велоспорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі дебютував в реслінгу: фото та відео
сьогодні 09:19 Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі дебютував в реслінгу: фото та відео
Юрій Семенюк 2104
Активний відпочинок: вся користь від велосипеда
31 жовтня 22:10 Активний відпочинок: вся користь від велосипеда
Назарій Дзюбановський 632
35 тисяч фанів "Динамо" Дрезден приїхали на виїзну гру в Берлін та влаштували гаряче шоу: відео
31 жовтня 17:00 35 тисяч фанів "Динамо" Дрезден приїхали на виїзну гру в Берлін та влаштували гаряче шоу: відео
Юрій Семенюк 1130
Сауль Альварес: як стати чемпіоном з боксу у 21 рік, але втратити все через українця
30 жовтня 17:30 Сауль Альварес: як стати чемпіоном з боксу у 21 рік, але втратити все через українця
Андрій Тудовші 8217
58 голів: син Кріштіану Роналду феєрить за дитячу команду "Ювентуса" (відео)
31 жовтня 13:06 58 голів: син Кріштіану Роналду феєрить за дитячу команду "Ювентуса" (відео)
Вісент Луїс 698
Новини
Більше новин
Залиште відгук