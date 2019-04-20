Денис Бернічик у важкому бою переміг японця Ніхіто Аракаву за звання чемпіона

Український боксер Денис Берінчик у бою проти Ніхіто Аракави захищав свій титул чемпіона WBO Oriental. І здобув важку, але впевнену перемогу.

Цей бій у київському "Палаці спорту" зібрав зірок боксу. З першого ряду за боєм Дениса Берінчика проти Ніхіто Аракави спостерігали чемпіон світу за версіями WBC, WBO та IBF у крузервейті Олександр Усик, чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик та Віталій Кличко. А перед боєм Берінчика український середньоваговик Дмитро Митрофанов (5-0-1, 3 КО) нокаутував іспанця Хорхе Вальєхо (7-5, 3 КО). Сталося це вже у другому раунді.

Як це було: Митрофанов потужним нокаутом переміг іспанця Вальєхо

Сам Берінчик, як і обіцяв, вийшов на бій у незвичному вигляді. Цього разу його виносили, немов з бані.

Аракава шульга, тому Берінчику у перших раундах було дещо складно пробити його стійку. Тож тренер у кутку в перервах між раундами підказував йому, як слід рухатися та пробивати. Підказував Бернічику й Усик. І робив це неодноразово.

У другому раунді в Берінчика після зіткнення головами було розсічення. Вже у третьому раунді Берінчик відправив суперника на канати. Але у цьому моменті українець перечепив ногу японця, зо не залишилося без уваги рефері.

Читайте також: Було бажання зробити команду-переможницю, – екс-тренер Усика та Ломаченка Дмитро Сосновський

У середині бою Берінчику навіть довелося змінити стійку. З шостого раунду Арахава почав втомлюватися. Цим почав користуватися Берінчик. Але японець тримався. У дев'ятому раунді у нього було розсічення. Та бій продовжувався.

Для Берінчика це вперше було боксувати у десятому раунді (до цього в нього були лише короткі бої). Довелося йому проходити чемпіонські раунди. Але Арахава вистояв. Тож рішення про переможця бою приймали судді.

Одноголосним рішенням суддів перемогу в поєдинку здобув Денис Берінчик. Тод він зберіг за собою пояс чемпіона WBO Oriental.