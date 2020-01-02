Топ-10 найочікуваніших боксерських поєдинків 2020 року

2019 запам'ятався великою кількістю хороших боїв на будь-який смак. Можемо згадати про протистояння Джошуа і Руїса, майстерні перемоги Ломаченка та Альвареса, справжні 12-раундові бійки між Головкіним і Деревянченком та Спенсом і Портером, та не можна забути жорстокі нокаути Уайлдера.

Надіємося, що 2020 не розчарує і подарує нам не менше яскравих боксерських поєдинків. Ми виокремили для вас топ-10 найочікуваніших зустрічей в ринзі, що повинні відбутися протягом наступних 12 місяців.

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10. Наоя Іноуе – Нордін Убалі

Найлегша в прямому сенсі пара бійців у нашому рейтингу просто зобов'язана провести бій між собою. Наоя Іноуе є володарем титулу IBF у цій вазі (до 53.5 кілограм), переможець WBSS, 4 в рейтингу P4P. Він заявляв, що хоче об'єднавчих поєдинків.



Наоя Іноуе (кадр з бою)

Нордін Убалі – чемпіон WBC, непереможний боксер, який в минулому поєдинку переміг брата Наої – Такума. Про їхній поєдинок вже заявляв і промоутер японця Боб Арум, називав навіть можливу дату зустрічі – 27 квітня.

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9. Калум Сміт – Біллі Джо Сондерс

Об'єднавчий бій британських чемпіонів у суперсередній вазі має зібрати серйозну аудиторію вболівальників. Переможець стане лідером дивізіону, буде претендувати на бої з іншими чемпіонами та топами сусідніх вагових категорій.

8. Джош Тейлор – Хосе Рамірес

Бій за звання абсолютного чемпіона світу у першій напівсередній вазі може мати місце влітку чи осінню 2020 року. Рамірес спочатку повинен захистити титул від посягань українця Віктора Постола. На жаль для українців, шанси на успіх в цьому поєдинку у Раміреса досить великі. Далі ніяких перепон для бою Тейлор – Рамірес не повинно бути.



Джош Тейлор (фото: xsport)

7. Артур Бетербієв – Дмітрій Бівол

Бій-уніфікація між російськими представниками лайт-хевівейту є класичним протистоянням боксера і панчера. Переможець буде стояти за крок від того, щоб об'єднати всі 4 найпрестижніші титули.

6. Менні Пакьяо – Денні Гарсія

Легендарний філіппінець продовжує бути при справах у свої 41. Пів року тому він переміг Кіта Термана і завоював пояс WBO в елітному напівсередньому дивізіоні. Денні Гарсія – чемпіон у двох вагових категоріях є прекрасним опонентом для масштабного бою. Правда, спочатку Гарсії треба перемогти нашого Івана Редкача.

5. Василь Ломаченко – Теофімо Лопес

Дана сутичка має найбільший термін розкрутки. Теофімо згадував про Ломаченка вже після своїх перших боїв на профіринзі. Ломаченко заявив, що хай Лопес спочатку завоює титул. Нещодавно Лопес успішно виконав завдання. Орієнтовано двобій відбудеться у квітні.



Теофімо Лопес та Василь Ломаченко (фото: twitter.com/trboxing)

4. Еррол Спенс – Теренс Кроуфорд

Сутичка між двома представниками десятки P4P визначить кращого у напівсередній вазі. Довго ця зустріч не могла відбутися через конфлікт промоутерів і телеканалів. Проте, здається, що конфлікт між Бобом Арумом і Елом Хеймоном вже відходить в минуле.

3. Сауль Альварес – Геннадій Головкін III

Хоча Сауль Альварес і переміг у минулому поєдинку, але більшість адекватної та чесної боксерської спільноти з рішенням суддів не погодилася. Щоби розставити всі крапки над "і", бійці просто мусять провести третій бій. Зацікавлений і телеканал DAZN, який, власне, і платить гроші обом боксерам.

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Бій Сауля Альвареса та Геннадія Головкіна (фото: Getty)

2. Ентоні Джошуа – Олександр Усик

Історичний бій у суперважкій вазі між її лідером, чемпіоном за версією IBF, WBO, WBA проти колишнього абсолютного чемпіона в крузервейті є найочікуванішим для українців. Поки не зрозуміло чи буде Усик вже наступним противником Джошуа, чи спочатку Ентоні все-таки відбоксує з претендентом по версії IBF болгарином Кубратом Пулєвим.

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Ентоні Джошуа (фото: Sky News)

1. Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі II

Найочікуваніший бій, як мінімум за кількістю глядацької аудиторії. Він же буде і першим, який ми побачимо. Про поєдинок вже оголошено офіційно, він відбудеться 22 лютого. Переможець буде конкурувати з Ентоні Джошуа за звання кращого боксеру сучасності.

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