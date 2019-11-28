Божевільний удар Світоліної став найкращим у жовтні: відео

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала авторкою найкращого удару в жовтні за версією WTA. Удар шостої ракетки світу виявився кращим за "постріли" інших трьох спортсменок.

За результатами голосування уболівальників Світоліна посіла перше місце, повідомляє сайт WTA. На другій сходинці опинилася Аріна Соболенко.

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Третьою стала ще одна українка – Даяна Ястремська. Замикає топ-четвірку – Онс Жабер.

Світоліна виконала свій феноменальний удар в матчі проти Сімони Халеп на Підсумковому турнірі WTA.

Я думаю, що багато хто був здивований. Навіть я, тому що я так добре зіграла,

– прокоментувала свій удар українка.

Відео удару Світоліної

Як відомо, українка дійшла до фіналу Підсумкового турніру. У вирішальному поєдинку Еліна програла Ешлі Барті.

Як Світоліна завершили сезон?

Еліна Світоліна завершила сезон на 6-й сходинці в рейтингу WTA. У 2019 році 25-річна українка заробила понад 6 мільйонів доларів призових.

За рівнем доходів Світоліна стала п'ятою у жіночому турі. У 2019 році Еліна не виграла жодного турніру.

Світоліна 5 разів зупинялася за крок від фіналу (Доха, Дубай, Індіан-Уеллс, Вімблдон і US Open).