Бразильський фанат показав вражаючу колекцію футболок Андрія Шевченка: фото
Бразильський футбольний вболівальник Марсел Феррі, який відомий тим, що колекціонує ігрову форму Андрія Шевченка, похвалився колекцією своїх футболок.
Відповідне фото Феррі розмістив у своєму Instagram.
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На фото можна побачити різні футболки всіх команд, за які виступав Шевченко – "Динамо", "Мілана", "Челсі" і збірної України.
"Ласкаво просимо в світ Андрія Шевченка! Ось деякі футболки Шеви з моєї колекції. Шева найкращий! Король! Ідол! Легенда", – написав Феррі.
Марселу Феррі 33 роки і він працює персональним тренером в тренажерному залі. З дитинства вболіває за рідний "Васко да Гама". А його головне хобі – колекціонування футболок Андрія Шевченка. У своєму Instagram він має 2,5 тисячі підписників і майже 200 публікацій. Чи не половина з них – фото футболок легендарного українського форварда.
Від "Динамо" 90-х до збірної України на Євро-2012. Все – оригінальні, ніякої підробки. Деякі екземпляри дуже складно знайти навіть у нас і вони просто вражають своєю раритетністю.
Бразильський вболівальник колекціонує футболки Андрія Шевченка / Фото: instagram.com/marcel.shevchenko.shirts
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