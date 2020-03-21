Бразильський фанат показав вражаючу колекцію футболок Андрія Шевченка: фото

Бразильський футбольний вболівальник Марсел Феррі, який відомий тим, що колекціонує ігрову форму Андрія Шевченка, похвалився колекцією своїх футболок.

Відповідне фото Феррі розмістив у своєму Instagram.

Дивіться також Шевченко розповів, чи продовжить він роботу зі збірною України

На фото можна побачити різні футболки всіх команд, за які виступав Шевченко – "Динамо", "Мілана", "Челсі" і збірної України.

"Ласкаво просимо в світ Андрія Шевченка! Ось деякі футболки Шеви з моєї колекції. Шева найкращий! Король! Ідол! Легенда", – написав Феррі.

Марселу Феррі 33 роки і він працює персональним тренером в тренажерному залі. З дитинства вболіває за рідний "Васко да Гама". А його головне хобі – колекціонування футболок Андрія Шевченка. У своєму Instagram він має 2,5 тисячі підписників і майже 200 публікацій. Чи не половина з них – фото футболок легендарного українського форварда.

Від "Динамо" 90-х до збірної України на Євро-2012. Все – оригінальні, ніякої підробки. Деякі екземпляри дуже складно знайти навіть у нас і вони просто вражають своєю раритетністю.



Бразильський вболівальник колекціонує футболки Андрія Шевченка / Фото: instagram.com/marcel.shevchenko.shirts

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.