Челсі – Динамо: онлайн матчу Ліги Європи
Київське "Динамо" в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи в Лондоні гратиме проти "Челсі". Онлайн матчу "Челсі" – "Динамо" – на сайті Спорт24.
До цього шляхи команд перетиналися тільки одного разу в рамках Ліги чемпіонів сезону 2015/2016. Тоді матч у Лондоні виграли "пенсіонери", а поєдинок у Києві завершився нічиєю.
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Джерело: 24 Канал
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