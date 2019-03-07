Челсі – Динамо: онлайн матчу Ліги Європи

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Челсі - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліга Європи 2018/2019
Челсі – Динамо онлайн

Київське "Динамо" в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи в Лондоні гратиме проти "Челсі". Онлайн матчу "Челсі" – "Динамо" – на сайті Спорт24.

До цього шляхи команд перетиналися тільки одного разу в рамках Ліги чемпіонів сезону 2015/2016. Тоді матч у Лондоні виграли "пенсіонери", а поєдинок у Києві завершився нічиєю.

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Челсі Динамо Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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