Челсі – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матч АПЛ

У понеділок, 17 лютого, "Челсі" приймає "Манчестер Юнайтед" в рамках Англійської прем'єр-ліги. Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.

Ще нещодавно "Челсі" був один з клубів, який зможе поборотися за друге місце з "Манчестер Сіті" та "Лестером" ("Ліверпуль" і перше місце майже недосяжні для "аристократів"). Однак не надто вдала гра в останніх п'яти матчах АПЛ – три нічиї та по одній перемозі та поразці – майже викинула "Челсі" з цієї боротьби. Тож зараз лондонський клуб веде боротьбу за збереження четвертого місця, яке дає право виступу в Лізі чемпіонів. Хоча гарантувати їм турнір може дискваліфікація "Манчестер Сіті" на два сезони.

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Ще гірша ситуація і в "Манчестер Юнайтед". Команда тричі програла, один раз зіграла внічию та ще один раз виграла. Тож "манкуніанці" міцно засіли всередині турнірної таблиці. Однак перемога над "Челсі" може наблизити їх до першої шістки.

Та букмекери не надто вірять в те, що "Манчестер Юнайтед" зможе перемогти – 4,00 на їх перемогу. На перемогу "Челсі" коефіцієнт 2,00.Нічия – 3,40.

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Матч "Челсі" – "Манчестер Юнайтед" в Україні покаже канал Setanta Sport. Дивитися його можна лише онлайн на OTT-платформах.

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Онлайн-трансляція матчу Челсі – Манчестер Юнайтед