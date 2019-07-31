Чемпіон IBF хоче битися з Ломаченком на початку 2020-го, Василь може стати абсолютним чемпіоном

Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Річард Коммі переконує, що хоче битися з українським чемпіоном світу за версіями WBA і WBO Василем Ломаченком. Представник Гани припускає, що бій з українцем може відбутися наступного року.

Водночас Коммі поскаржився, що боксерський світ не проявляє до нього належної поваги. Саме тому він хоче зустрітися з Ломаченком, щоб довести свою міць.

Читайте також: Журналісти підрахували гонорар Ломаченка за всю кар'єру

Можливо, перемога над Ломаченком змусила би боксерський світ змінити думку про мене. Я думаю, що бився з найкращими бійцями дивізіону, завдяки чому став чемпіоном світу. Але багато хто досі не вірить у мене. Людям складно зрозуміти, що я один з найнебезпечніших представників дивізіону. Я хочу змінити цю думку. Я маю намір довести скептикам, що можу побити Теофімо Лопеса й Ломаченка, яких багато, включно зі мною, сильно поважають.



Ломаченко – топовий боєць, я хочу з ним зустрітися. Сподіваюся, це станеться на початку наступного року. У мене немає проблем через те, що люди сумніваються у моїй майстерності. Я чув розмови про те, що мій бокс не вражає. У мене немає претензій до цих людей, адже я щодня вчуся. Кращі мої часи ще попереду. Коли вони настануть, всі це побачать. Я дійшов до цієї стадії завдяки вірі у свої можливості. І мені потрібна підтримка всіх моїх уболівальників,

– цитує Коммі AllAfrica.

Ломаченко може стати абсолютним чемпіоном світу

Василь Ломаченко прагне зібрати всі титули у легкій вазі та стати абсолютним чемпіоном. Василь володіє поясами WBO й WBA. Найближчим часом українець може виграти титул WBC.

У суботу, 31 серпня, у Лондоні офіційно відбудеться бій за вакантний титул WBC між Ломаченком та Люком Кемпбеллом. Поєдинок прийме The O2 Arena . Якщо Ломаченко виграє, то українцю, щоб стати абсолютним чемпіоном потрібно буде додати до колекції тільки пояс IBF.

Ломаченко хотів битися проти Річарда Коммі за пояс IBF навесні 2019-го року. 2-го лютого ганець переміг росіянина Ісу Чанієва й завоював титул. Через травму руки Коммі не зміг битися аж до червня, відтак бій з Ломаченком був неможливим. Тому у квітні Василь провів бій проти британця Ентоні Кролли, якого нокаутував.

28-го червня Коммі успішно провів захист проти Раймундо Бельтрана. 32-річний Коммі нокаутував мексиканця у 8-у раунді. Наступним суперником Річарда має бути Лопес, якщо Річард не вирішить провести добровільний захист проти іншого суперника. Переможець цього поєдинку має всі шанси зустрітися з Ломаченком у поєдинку за всі титули в легкій вазі.

Сам Ломаченко заявив, що віддає перевагу Теофімо Лопесу, якого хоче покарати за гострі заяви. Втім, саме Коммі Василь вважає фаворитом поєдинку.