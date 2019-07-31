Чемпіон IBF хоче битися з Ломаченком на початку 2020-го, Василь може стати абсолютним чемпіоном
Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Річард Коммі переконує, що хоче битися з українським чемпіоном світу за версіями WBA і WBO Василем Ломаченком. Представник Гани припускає, що бій з українцем може відбутися наступного року.
Водночас Коммі поскаржився, що боксерський світ не проявляє до нього належної поваги. Саме тому він хоче зустрітися з Ломаченком, щоб довести свою міць.
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Можливо, перемога над Ломаченком змусила би боксерський світ змінити думку про мене. Я думаю, що бився з найкращими бійцями дивізіону, завдяки чому став чемпіоном світу. Але багато хто досі не вірить у мене. Людям складно зрозуміти, що я один з найнебезпечніших представників дивізіону. Я хочу змінити цю думку. Я маю намір довести скептикам, що можу побити Теофімо Лопеса й Ломаченка, яких багато, включно зі мною, сильно поважають.
Ломаченко – топовий боєць, я хочу з ним зустрітися. Сподіваюся, це станеться на початку наступного року. У мене немає проблем через те, що люди сумніваються у моїй майстерності. Я чув розмови про те, що мій бокс не вражає. У мене немає претензій до цих людей, адже я щодня вчуся. Кращі мої часи ще попереду. Коли вони настануть, всі це побачать. Я дійшов до цієї стадії завдяки вірі у свої можливості. І мені потрібна підтримка всіх моїх уболівальників,
– цитує Коммі AllAfrica.
Ломаченко може стати абсолютним чемпіоном світу
Василь Ломаченко прагне зібрати всі титули у легкій вазі та стати абсолютним чемпіоном. Василь володіє поясами WBO й WBA. Найближчим часом українець може виграти титул WBC.
У суботу, 31 серпня, у Лондоні офіційно відбудеться бій за вакантний титул WBC між Ломаченком та Люком Кемпбеллом. Поєдинок прийме The O2 Arena. Якщо Ломаченко виграє, то українцю, щоб стати абсолютним чемпіоном потрібно буде додати до колекції тільки пояс IBF.
Ломаченко хотів битися проти Річарда Коммі за пояс IBF навесні 2019-го року. 2-го лютого ганець переміг росіянина Ісу Чанієва й завоював титул. Через травму руки Коммі не зміг битися аж до червня, відтак бій з Ломаченком був неможливим. Тому у квітні Василь провів бій проти британця Ентоні Кролли, якого нокаутував.
28-го червня Коммі успішно провів захист проти Раймундо Бельтрана. 32-річний Коммі нокаутував мексиканця у 8-у раунді. Наступним суперником Річарда має бути Лопес, якщо Річард не вирішить провести добровільний захист проти іншого суперника. Переможець цього поєдинку має всі шанси зустрітися з Ломаченком у поєдинку за всі титули в легкій вазі.
Сам Ломаченко заявив, що віддає перевагу Теофімо Лопесу, якого хоче покарати за гострі заяви. Втім, саме Коммі Василь вважає фаворитом поєдинку.