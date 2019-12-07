"Евертон" після відставки тренера легко обіграв "Челсі"
З 7-го до 9 грудня в Англії відбудеться 16 тур чемпіонату країни з футболу. Результати матчів та відео голів дивіться у матеріалі Спорт24.
Евертон – Челсі 3:1
Голи: Річарлісон, 5, Калвер-Льюїн, 49, 84 – Ковачіч, 52
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На тижні "іриски" відправили у відставку головного тренера Марку Сілву. Це не завадило "Евертону" розгромити "Челсі", після принизливої поразки в попередньому турі від "Ліверпуля".
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