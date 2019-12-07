"Аталанта" вирвала нічию у "Верони", "Інтер" не зміг здолати "Рому": результати Серії А

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Результати 15 туру Серії А

З 6-го по 8 грудня відбудеться 15 тур чемпіонату Італії з футболу. Результати матчів та відео голів дивіться у матеріалі Спорт24.

Інтер – Рома 0:0

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Інтер – Верона відеоогляд матчу

Аталанта – Верона 3:2

Голи: Маліновський, 44, Муріель, 64, Дьїмсіті, 90+3 – Карміне, 23, 57

Вилучення: Давідовіч, 84 (Верона)

Аталанта – Верона відеоогляд матчу

Турнірна таблиця Серії А 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Серія А
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