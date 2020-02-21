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Через проблему з трансляцією матчу "Шахтаря" проводиться розслідування

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Через проблему з трансляцію матчу "Шахтаря" проводиться розслідування / OLL.TV

Платний сервіс інтернет-телебачення Oll.tv виступив з офіційною заявою щодо технічних проблем під час матчу "Шахтаря" у Лізі Європи. 20-го лютого не всі користувачі Oll.tv змогли переглянути поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи між "Шахтарем" та "Бенфікою".

Борис Данилов, директор OLL.TV, звернувся у фейсбуці до користувачів сервісу.

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Він повідомив, що сервіс проводить службове розслідування обставин системних аварій, "детально розглядуючи як внутрішні, так і можливі зовнішні чинники".

"Ззовні залучені професіонали своїх галузей, наші фахівці продовжують працювати у понаднормовому режимі. Усі наявні технічні ресурси спрямовані виключно на питання надійності роботи сервісу", – йдеться у дописі.

Також в OLL.TV повідомили, що призупинили рекламну активність, направлену на залучення нових користувачів.

"Усі сили і ресурси спрямовані на забезпечення якісної послуги існуючим користувачам", – зазначили у сервісі.

Також там заявили, що всім користувачам буде автоматично нараховано місяць додаткового перегляду чинних підписок.

"Маємо надію на ваш кредит довіри тривалість рівно місяць – не більше, не менше", – йдеться у повідомленні.

  • Зазначимо, що це не вперше сервіс Oll.tv не справляється з напливом глядачів.
  • У вівторок, 18 лютого, така ж ситуація виникла під час трансляції матчів Ліги чемпіонів "Атлетіко" – "Ліверпуль" та "Боруссія" – ПСЖ.
  • При цьому Oll.tv входить до "Медіа група Україна", яка має ексклюзивне право на показ матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи в Україні.
  • Також проблеми з трансляцією були 18 вересня 2019 року під час трансляції матчу "Шахтар" – "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів.
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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Ліга Європи Шахтар Спорт Футбол
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