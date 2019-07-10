Черговий український боксер взяв участь у передвиборчій агітації: відео

Український боксер другої найлегшої ваги Арнольд Хегай (15-0-1, 10 КО) взяв участь у передвиборній агітації до майбутніх парламентських виборів. Боксер підтримав кандидата від "Слуги народу".

Хегай закликав голосувати за кандидата-мажоритарника Олексія Леонова, який йде в Раду від партії "Слуга народу" в 135-му окрузі (Приморський район, м.Одеса).

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Олексій Леонов на своїй сторінці в Instagram опублікував звернення Хегая, в якому той закликав не пропустити вибори.

Також у передвиборчій агітації взяли участь інші українські боксери. Зокрема. Олександр Гвоздик та Олександр Усик підтримали Вадима Воскобойнікова.

Чемпіон II Європейських ігор у середній вазі боксер Олександр Хижняк закликав голосувати за кандидата від "Опозиційного блоку".