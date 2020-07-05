Канадський пілот Формули-1 команди "Williams Racing" Ніколас Латіфі невдало дебютував у Формулі-1. Він потрапив у аварію, влетівши у відбійник.

Відео аварії виклала Формула-1 у своєму офіційному профілі у Instagram.

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Невдалий дебют

Канадський пілот Формули-1 команди "Williams Racing" Ніколас Латіфі дебютував у змаганнях найвищого рівня. Сталося це на Гран-прі, яке відбувалось у Австрії.

Щоправда, стартові перегони для новобранця виявились не дуже вдалими.

Пілот на швидкості не впорався із керування та влетів у відбійник. Після удару його ще декілька разів розвернуло на 360 градусів.

Спортсмен не постраждав. Люди у коментарях гадають, що болід канадця міг підрізати інший суперник.