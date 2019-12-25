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Дерев'янченко припиняє співпрацю з відомим менеджером і хоче бою з Альваресом у 2020 році

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Сергій Дерев'янченко / GETTY IMAGES

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко розповів, що більше не працює з відомим промоутером Лу Ді Беллою. Сергій стверджує, що більше не хоче працювати з ним.

Дерев'янченко заявив, що в нього закінчився контракт з Лу Ді Беллоу і він наразі вільний агент.

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Він новий (контракт, – Спорт24) не пропонував поки, тому що я в Україні. Коли повернуся в США, думаю, він запропонує новий. Я його подивлюся, але вже не хотів би з ним працювати.

Років зо два тому у мене був простій великий, він не міг мені організувати бої. І організовував за маленькі гонорари. Було важко,
– сказав Дерев'янченко ютуб-каналу "От души в душу".

Також Сергій прокоментував те, що у 2019 році не відбувся його бій із Саулем Альваресом. Українець заявив, що не відмовлявся від бою. За його словами, команда Альвареса склала підступний контракт.

Від бою з Канело зовсім не я відмовився. Не вийшло домовитися, вони там всякі санкції вписували. Якщо у тебе буде на один фунт (450 грамів) більше вага, то штраф близько мільйона. Потім якщо я буду говорити, що я з Альваресом буду боксувати до релізу DAZN, теж якісь санкції.

Вони так контракт склали, що там всюди капкани були. Вони не погодилися давати ту суму, що мій менеджер називав. Ми хотіли 7 мільйоні доларів, вони були незгодні. Альварес би отримав гонорар у 35 мільйонів доларів,
– резюмував українець.

Українець заявив, що коли повернеться у США, то буде розмовляти про бій з Альваресом. Сергій сподівається, що у 2020 році він доб'ється бою з Альваресом.

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Останні бої Дерев'янченка та Альвареса

2 листопада Сауль Альварес дебютував у напівважкій вазі. Мексиканець переміг володаря титулу WBO Сергія Ковальова.

Мексиканець жорстко нокаутував Ковальова в 11 раунді.

Натомість Дерев'янченко 5 жовтня програв Геннадію Головкіну в поєдинку за вакантний титул IBF.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Сергій Дерев'янченко
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