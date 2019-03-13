Чи має "Динамо" шанси у матчі проти "Челсі": прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

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Динамо - Челсі: прогноз, ставки на матч Ліга Європи 2018/19
Динамо – Челсі: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи / twitter.com/chelseafc

Київське "Динамо" за вихід у чвертьфінал Ліги Європи зіграє проти лондонського "Челсі". Перший матч українська команда на виїзді програла з розгромним рахунком 3:0. Букмекери оцінили шанси "Динамо" на перемогу у домашньому матчі та на вихід у 1/4 фіналу Ліги Європи.

Та після розгромної поразки у Лондоні та проблеми зі складом, букмекери не вірять у шанси киян на вихід у чвертьфінал. Коефіцієнт на таку подію коливається від 26,0 до 40,0. На прохід у 1/4 фіналу Ліги Європи "Челсі" ставки майже не приймаються.

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Прогноз William Hill

Британські експерти у матчі "Динамо" – "Челсі" віддали перевагу англійському клубу. Коефіцієнт на їх перемогу у Києві – 2,15. На те, що "Динамо" зможе перемогти суперника на власному полі – 3,50. Більша ймовірність, що матч закінчиться у нічию – 3,25.

При цьому коефіцієнт на прийнятну для "Динамо" перемогу 3:0, яка лише переведе матч в овертайм – 41,0. Перемога 4:1 отримала коефіцієнт 71,0. Для прикладу, перемога "Челсі" у цьому матчі 3:0 оцінена лише в 17,0.

Прогноз PariMatch

Тут букмекери оцінили перемогу "Динамо" коефіцієнтом 3,60. Перемога "Челсі" – 2,21. Нічия у матчі – 3,30.

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Перемога "Динамо" 3:0 тут отримала коефіцієнт 40,0. На те, що кияни заб’ють чотири голи чи більше (без різниці щодо забитих голів "Челсі") – 28,0.

Прогноз "Фаворит спорт"

Букмекери цієї контори дають найнижчий коефіцієнт на перемогу "Динамо" – 3,45. На те, що "Челсі" переможе і у другому матчі – 2,14. Нічия – 3,40.

На прохід "Динамо" у чвертьфінал їх експерти виставили коефіцієнт 40,0. При цьому перемога одного з клубу в овертаймі – по 60,0, а у серії пенальті – по 75,0.

Матч "Динамо" – "Челсі" відбудеться у Києві у четвер, 14 березня. Початок зустрічі о 19:55. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо Ліга Європи Челсі
Джерело: 24 Канал
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