"Динамо" здобуло чергову перемогу, Соль перервав серію без голів: відео

"Динамо" 9-го лютого провело черговий матч у рамках підготовки до другої половини сезону. У Туреччині кияни здолали боснійський клуб "Борац".

Динамо – Борац 4:1

Голи: Миколенко, 43, Кадірі, 54, Соль, 56, де Пена, 67 – Враньєш, 70 (пен)

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Наприкінці першого тайму рахунок у грі відкрив крайній оборонець "Динамо" Віталій Миколенко. Оборонці "Бораца" забули про Віталія у власному штрафному і той покарав номінальних гостей точним ударом.

По перерві дебютний матч за "Динамо" провів Кадірі. Він зненацька застав голкіпера "Бораца", завдавши дальнього удару.

Непристойним рахунок на 56 хвилині зробив іспанець Фран Соль. Фран забив тільки четвертий гол у складі "Динамо". До цього Соль востаннє забивав 8 липня 2019 року у спарингу проти "Олімпіакосу" Пірей.

На 67 хвилині черговий гол за "Динамо" в Туреччині забив уругваєць Карлос де Пена. Через три хвилини боснійці відіграли один м'яч завдяки точному удару Враньєша з пенальті.

Динамо – Борац відео повного матчу

"Динамо" в Туреччині зіграє ще три товариські матчі:

11 лютого "Динамо" – БАТЕ;

12 лютого "Динамо" – "Тобол";

15 лютого "Динамо" – "Динамо" Тбілісі.

22 лютого "Динамо" чекає перший офіційний матч. У рамках чемпіонату України кияни зустрінуться з "Ворсклою".