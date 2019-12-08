Динамо – Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛ
У неділю, 8 грудня, 17 тур чемпіонату закриває гаряче протистояння "Динамо" та "Зорі". Онлайн-трансляцію поєдинку з Києва дивіться на сайті Спорт24.
У прямому ефірі матч транслюватиметься на телеканалі "2+2", а також на офіційному YouTube каналі київського "Динамо", де відбудеться розширена трансляція гри.
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Пряма трансляція зі стадіону розпочнеться о 16:40. Початок матчу о 17:00.
Динамо – Зоря онлайн-трансляція матчу
До цього поєдинку "Динамо" підходить з 33 очками в активі та ділить другу сходинку з "Десною". Натомість "Зоря" посідає четверте місце та має 31 очко. Попередні два матчі між клубами завершувалися миром.
Огляд матчу "Динамо" – "Зоря" читайте на сайті Спорт24.
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