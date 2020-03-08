Дніпро-1 – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу УПЛ

8 березня "Дніпро-1" грає з "Маріуполем" у матчі 22 туру української Прем'єр-ліги. Онлайн-трансляція матчу – в матеріалі Спорт24.

"Дніпро-1" вже втратив шанси на те, щоб пробитися в топ-шістку УПЛ. У дніпрян в активі 22 очки і перед заключним матчем першого етапу вони відстають від "Колоса" на 4 очки.

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У той же час "Маріуполь" ще може потрапити до фінальної шістки. Приазовці поступаються "Колоса" лише на 1 очко, при цьому клубу з Ковалівки належить зіграти з "Шахтарем". В рамках першого кола "Маріуполь" обіграв "Дніпро-1" з рахунком 1: 0.

Дніпро-1 – Маріуполь: онлайн-трансляція