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Дніпро-1 – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу УПЛ

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Дніпро-1 – Маріуполь: онлайн-трансляція / Youtube

8 березня "Дніпро-1" грає з "Маріуполем" у матчі 22 туру української Прем'єр-ліги. Онлайн-трансляція матчу – в матеріалі Спорт24.

"Дніпро-1" вже втратив шанси на те, щоб пробитися в топ-шістку УПЛ. У дніпрян в активі 22 очки і перед заключним матчем першого етапу вони відстають від "Колоса" на 4 очки.

До слова Колос – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ

У той же час "Маріуполь" ще може потрапити до фінальної шістки. Приазовці поступаються "Колоса" лише на 1 очко, при цьому клубу з Ковалівки належить зіграти з "Шахтарем". В рамках першого кола "Маріуполь" обіграв "Дніпро-1" з рахунком 1: 0. 

Дніпро-1 – Маріуполь: онлайн-трансляція

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Дніпро-1 ФК Маріуполь
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