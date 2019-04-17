Дніпро-1 – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Кубка України
У середу, 17 квітня, першоліговий "Дніпро-1" на власному полі зіграє проти донецького "Шахтаря" у півфіналі Кубка України. Трансляція матчу – на сайті Спорт24.
Матч "Дніпро-1" – "Шахтар" розпочнеться о 18:30.
Читайте також: "Інгулець" сенсаційно переміг "Зорю" і зіграє у фіналі Кубка України
Переможець цієї пари зіграє проти "Інгульця" у фіналі Кубка України. Матч запланований на 15 травня та відбудеться у Запоріжжі.
Стартові склади команд:
Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Антоніо, Степаненко – Тете, Тайсон, Соломон – Кайоде
Запасні: Шевченко, Хочолава, Бондар, Дентінью, Патрік, Нем, Фернандо Педро
СК Дніпро-1: Юрчук – Романюк, Лопирьонок, Логінов, Польовий – Батагов – Кузик, Когут, Сніжко, Шаповал – Куліш
Запасні: Кліщук, Очігава, Чеботаєв, Загальський, Панасенко, Чичиков, Кожушко
Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – Шахтар