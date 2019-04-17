Дніпро-1 – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Кубка України

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Дніпро 1 – Шахтар дивитися онлайн матч 17.04.2019 - трансляція 1/2 Кубка України
Дніпро-1 – Шахтар дивитися онлайн

У середу, 17 квітня, першоліговий "Дніпро-1" на власному полі зіграє проти донецького "Шахтаря" у півфіналі Кубка України. Трансляція матчу – на сайті Спорт24.

Матч "Дніпро-1" – "Шахтар" розпочнеться о 18:30.

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Переможець цієї пари зіграє проти "Інгульця" у фіналі Кубка України. Матч запланований на 15 травня та відбудеться у Запоріжжі.

Стартові склади команд:

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Антоніо, Степаненко – Тете, Тайсон, Соломон – Кайоде
Запасні: Шевченко, Хочолава, Бондар, Дентінью, Патрік, Нем, Фернандо Педро

СК Дніпро-1: Юрчук – Романюк, Лопирьонок, Логінов, Польовий – Батагов – Кузик, Когут, Сніжко, Шаповал – Куліш
Запасні: Кліщук, Очігава, Чеботаєв, Загальський, Панасенко, Чичиков, Кожушко

Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – Шахтар

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар
Джерело: 24 Канал
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