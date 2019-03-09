"Дніпро" й "Одеса" вийшли у фінал Кубка України: відео

Баскетбольні команди "Дніпро" й "Одеса" зуміли пробитися до фіналу Кубка України. "Дніпряни" перемогли "Київ Баскет-Баскет", а "Одеса" була сильнішою за "Політехнік".

БК "Політехнік" – БК "Одеса" – 73:89 (15:23, 16:27, 12:22, 30:17 )

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Відразу після стартового вкидання обидві команди дали зрозуміти, що налаштовані виключно на перемогу. За менше, аніж півтори хвилини після старту матчу на двох команди виконали шість штрафних кидків. Загалом же команди розпочали гру рівно та по черзі виходили в лідери зустрічі. В середині першого періоду рахунок був 9:9 після влучного дальнього від Девіса. Але ближче до завершення чверті проблеми почалися у команди Володимира Коваля.

Головний "скорер" команди Телджон Кромер отримав три фоли одразу на початку зустрічі. В одеситів під кінець періоду розігрались легіонери: після дальніх від Мейсі та Пірса різниця перед другою десятихвилинкою склала 8 балів – 15:23.

На старті другого періоду вищезгаданий Кромер заробив вже четвертий фол та сів на лавку запасних, чим одесити стали активно користатися. Тим більше, що свій кидок знайшов Мартін, який за підсумками першої половини реалізував три з трьох кидків з периметра. Різниця в рахунку збільшувалася на очах і лише в кінцівці періоду харків’яни змогли стабілізувати свою гру, але скоротити відставання не вдалося – 31:50.

На старті другої половини матчу команді Володимира Коваля вже не було чого втрачати й наставник вирішив кинути до гри свого лідера – Телджона Кромера. Але користь від цього була мінімальною. Одесити продовжили домінувати завдяки хорошому відсотку влучань з периметра. У третьому періоді добре попрацював молодий Ернесто Ткачук, який влучив практично два поспіль триочкових та вчергове нокаутував суперників.

В останньому періоді харків’яни знову спробували організувати ривок, що їм нарешті й вдалося, але різниця в рахунку була надто великою, а часу було занадто мало. 73:89 – "Одеса" у фіналі.

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БК "Дніпро" – БК "Київ-Баскет" – 78:76 (18:24, 21:14, 18:18, 21:20)

Дніпряни краще увійшли до гри та відкрили рахунок зусиллями Кушнірова, який реалізував середній кидок. Після цього ще три бали відправив до кошика гостей Мішула, але на цю дію Крік швидко відповів ідентичним влучанням. Кияни дуже швидко виконали перебір командних фолів і вже на четвертій хвилині стартової чверті всі фоли на користь дніпрян були пробивними. Проте, після не дуже вдалого початку зарядив гостей зі столиці бігмен Нванкво, який кинув дуже неочікуваний триочковий і влучив, чим здійняв бурю емоцій на лавці свого клубу. На мажорній ноті кияни й завершили першу чверть – Крік з сиреною закинув ефектний баззер – 18:24.

На старті другого періоду чудовий відрізок видав Шундель. Українець закинув два поспіль дальні кидки та практично вирівняв становище в матчі. В гостей повів за собою команду Латкович, в той час як у "Дніпра" феєрили Мішула та Фесенко. Ближче до завершення своє слово сказав і американський легіонер Києва – Моріс Крік, який влучив серію дальніх. Проте лідером на велику перерву пішли все ж підопічні Дениса Журавльова – 39:38.

Другу половину гри краще розпочали гості, які завдяки ривку 6:0 змогли швидко дістати суперника. Але дніпряни, у свою чергу, ближче до завершення періоду відповіли власними вдалими атакувальними діями та зрівняли рахунок у чверті.

Старт останньої десятихвилинки був рівним: обидві команди намагалися грати обережно, аби швидко не заробити перебір командних фолів, а от клатч-тайм лишився за командою в синій формі. Закурдаєв та Сізов розстріляли суперника з-за дуги, але кияни знайшли відповідь в обличчі невтомного Крутоуса, п’ять поспіль очок якого вчергове повернули інтригу до гри. За 6 секунд до завершення гри Крік дальнім влучанням зрівняв рахунок в матчі, але в наступній атаці команда Мурзіна сфолила на Тимофеєнко, який і встановив з лінії остаточний рахунок – 78:76.

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