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Джокович без проблем переміг Федерера та вийшов у фінал Australian Open

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Новак Джокович / twitter.com/AustralianOpen

Серб Новак Джокович вийшов у фінал Australian Open-2020. У півфіналі другий номер світового рейтингу здолав Роджера Федерера.

Новак Джокович – Роджер Федерер 3:0 (7:6, 6:4, 6:3)

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Тенісисти агресивно розпочали поєдинок, обмінявшись брейками. Після цього Федереру вдалося вийти вперед 5:2.

Джокович швидко знайшов свою гру та виграв декілька геймів поспіль. Першу партію Новак виграв на тай-брейку, розбивши швейцарця 7:1.

У другій партії Джоковичу вдалося виграти сет у 10-у геймі. Новак реалізував свій перший у партії сет-поїнт.

Федерер, який зазнав травми паху в попередній грі, так і не зміг нав'язати Джоковичу боротьбу в останньому сеті.

Серб дотиснув Роджера 6:3. Для Джоковича це 8-й фінал. Усі попередні фінали Новак виграв.

У фіналі Джокович зіграє з переможцем півфіналу Александр Зверєв – Домінік Тім.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Australian Open Роджер Федерер
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