Джошуа сенсаційно нокаутом програв Руїсу і втратив всі пояси: відео

Британський супертяж Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) в своєму першому бою на американському рингу сенсаційно програв всі свої титули Енді Руїсу-молодшому (31-1, 22 КО). Останній став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO.

Поєдинок завершився в сьомому раунді після того, як Руїс нокаутував Джошуа. Перед цим британець чотири рази побував в нокдауні.

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Перші два раунди залишилися за британським чемпіоном, а в третьому сталося відразу кілька несподіваних подій. Джошуа пішов в атаку і зумів послати свого суперника в нокдаун. Руїс піднявся і через кілька секунд зумів ударом у вухо відправити чемпіона на канвас. Після серії обмінів, Джошуа виявився біля канатів і мексиканський претендент вдруге в раунді відправив чемпіона в нокдаун.

У сьомому раунді британський боксер ще двічі опинився в нокдауні, після чого рефері припинив бій.

Daaamn, did Andy Ruiz really just expose Anthony Joshua at MADISON SQUARE GARDEN



Love an underdog story pic.twitter.com/QTK6u9Ugcm — AJ ひ (@ahmedJ_23) 2 июня 2019 г.

Для Ентоні це перша поразка в кар'єрі, до цього він переміг у 22 боях, в тому числі у Володимира Кличка, завдяки чому став абсолютним чемпіоном світу. Для британця це був першою бій в США.

29-річний Енді Руїс-молодший провів 33 поєдинки і програв лише один (Джозефу Паркеру за звання чемпіона за версією WBO).

Зазначимо,що Олександр Усик побував в Нью-Йорку на поєдинку між Руїсом і Ентоні Джошуа.

Відео бою Ентоні Джошуа – Енді Руїс-молодший

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