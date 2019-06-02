Джошуа сенсаційно нокаутом програв Руїсу і втратив всі пояси: відео
Британський супертяж Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) в своєму першому бою на американському рингу сенсаційно програв всі свої титули Енді Руїсу-молодшому (31-1, 22 КО). Останній став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO.
Поєдинок завершився в сьомому раунді після того, як Руїс нокаутував Джошуа. Перед цим британець чотири рази побував в нокдауні.
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Перші два раунди залишилися за британським чемпіоном, а в третьому сталося відразу кілька несподіваних подій. Джошуа пішов в атаку і зумів послати свого суперника в нокдаун. Руїс піднявся і через кілька секунд зумів ударом у вухо відправити чемпіона на канвас. Після серії обмінів, Джошуа виявився біля канатів і мексиканський претендент вдруге в раунді відправив чемпіона в нокдаун.
У сьомому раунді британський боксер ще двічі опинився в нокдауні, після чого рефері припинив бій.
Для Ентоні це перша поразка в кар'єрі, до цього він переміг у 22 боях, в тому числі у Володимира Кличка, завдяки чому став абсолютним чемпіоном світу. Для британця це був першою бій в США.
29-річний Енді Руїс-молодший провів 33 поєдинки і програв лише один (Джозефу Паркеру за звання чемпіона за версією WBO).
Зазначимо,що Олександр Усик побував в Нью-Йорку на поєдинку між Руїсом і Ентоні Джошуа.
Відео бою Ентоні Джошуа – Енді Руїс-молодший