ESPN визнав поєдинок Ломаченко – Лопес одним з найбільш очікуваних у 2020 році

Телеканал ESPN вважає наступний бій Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) великою подією в боксі у 2020 році.

Навесні 2020 року в легкій вазі битимуться чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко і володар титулу IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО).

Читайте також: Лопес хоче провести бій з Ломаченком на легендарній арені

Телеканал ESPN також дуже сподівається, що бій Ломаченко – Лопес відбудеться, а його експерти включили цей поєдинок в топ-20 найбільш очікуваних боїв 2020 року.

Поєдинок Ломаченка з Лопесом – битва між одним з найбільш видатних боксерів свого покоління і одним з найбільш обдарованих молодих бійців. Багато хто вважає, що Лопесу занадто рано виходити на цей бій. Однак сімейство Лопеса вважає, що вже слушний час

– повідомляє телеканал ESPN.

В останньому поєдинку Теофімо технічним нокаутом переміг Річарда Коммі в бою за титул чемпіона світу за версією IBF.

Ломаченко останній бій провів у серпні. Василь рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла і додав до своєї колекції титулів пояс WBC.