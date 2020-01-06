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ESPN визнав поєдинок Ломаченко – Лопес одним з найбільш очікуваних у 2020 році

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Василь Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Телеканал ESPN вважає наступний бій Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) великою подією в боксі у 2020 році.

Навесні 2020 року в легкій вазі битимуться чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко і володар титулу IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО).

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Телеканал ESPN також дуже сподівається, що бій Ломаченко – Лопес відбудеться, а його експерти включили цей поєдинок в топ-20 найбільш очікуваних боїв 2020 року.

Поєдинок Ломаченка з Лопесом – битва між одним з найбільш видатних боксерів свого покоління і одним з найбільш обдарованих молодих бійців. Багато хто вважає, що Лопесу занадто рано виходити на цей бій. Однак сімейство Лопеса вважає, що вже слушний час 
– повідомляє телеканал ESPN.

В останньому поєдинку Теофімо технічним нокаутом переміг Річарда Коммі в бою за титул чемпіона світу за версією IBF.

Ломаченко останній бій провів у серпні. Василь рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла і додав до своєї колекції титулів пояс WBC.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Василь Ломаченко
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