Фінал Кубка України переносять зі Львова: де відбудеться матч

Фінал Кубка України з футболу сезону 2019/2020 вдруге перенесуть. Поєдинок, який має пройти 8 липня, не відбудеться у Львові, як планувалося.

Фінальний матч Кубка України "Динамо" Київ – "Ворскла" Полтава відбудеться у Харкові. Про це повідомляє 24 канал.

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Фінал Кубка України переносять

У Львівській асоціації футболу підтвердили інформацію, що фінал не відбудеться у Львові на "Арені Львів".

Там заявили, що на 99% фінальну гру перенесуть до Харкова. Ймовірно, поєдинок відбудеться на ОСК "Металіст".

В Українській асоціації футболу (УАФ) повідомили, що рішення про перенесення фіналу ще не прийнято офіційно.

Долю місця проведення фіналу вирішуватимуть 26 червня.

Чому переносять фінал

До цього планувалося, що фінал пройде у Тернополі. Та гру перенесли через епідеміологічну ситуацію на Тернопільщині.

Фінальний матч переносять також через несприятливу епідеміологічну ситуацію у Львівській області.

Станом на 25 червня на Львівщині підтверджено найбільше випадків зараження коронавірусом в Україні.

Усього COVID-19 виявили у 4 627 осіб, 712 одужало, ще 123, на жаль, померли. За минулу добу на Львівщині було зафіксовано 204 нових випадків.

Хто зіграє у фіналі

Першим до фіналу пробилося київське "Динамо". На шляху до вирішальної гри кияни перемогли "Шахтар", "Олександрію" та "Минай".

Місце у фіналі 24 червня забронювала і "Ворскла", для якої це тільки другий вихід у вирішальну гру Кубка України.

На шляху до фіналу полтавці перемогли "Колос", "Десну" та "Маріуполь".