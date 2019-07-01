Футбольний клуб у незвичний спосіб допомагає шукати зниклих дітей: відео

Футбольний клуб "Рома" розпочав співпрацю з організаціями, які допомагають у пошуку зниклих дітей.

"Рома" розпочала співпрацю з Національним центром зниклих та експлуатованих дітей в США та організацією Telefono Azzurro, що захищає права дітей в Італії. Тепер біля новин про підписання гравців з'являється фотографія зниклої дитини.

#ASRoma have partnered with @MissingKids - the National Center for Missing & Exploited Children - and @telefonoazzurro to try to locate missing children.



Transfer announcement videos feature photos of different children currently missing.



Full story ️ https://t.co/LmrERxNdnG pic.twitter.com/KiIGo130kK — AS Roma English (@ASRomaEN) 1 липня 2019 р.

Така інформація вже була опублікована у відео про підписання Амаду Діавара та Леонардо Спінаццоли.

До слова: Топ-трансфери літа 2019

Official: Amadou Diawara is now a Roma player.



This summer #ASRoma is using the publicity generated by each transfer announcement video on social media to help raise awareness about the search for missing children globally.

@MissingKids ️ @telefonoazzurro pic.twitter.com/bz1eCyRm9F — AS Roma English (@ASRomaEN) 1 липня 2019 р.