Футбольний клуб у незвичний спосіб допомагає шукати зниклих дітей: відео
Футбольний клуб "Рома" розпочав співпрацю з організаціями, які допомагають у пошуку зниклих дітей.
"Рома" розпочала співпрацю з Національним центром зниклих та експлуатованих дітей в США та організацією Telefono Azzurro, що захищає права дітей в Італії. Тепер біля новин про підписання гравців з'являється фотографія зниклої дитини.
Така інформація вже була опублікована у відео про підписання Амаду Діавара та Леонардо Спінаццоли.
До слова: Топ-трансфери літа 2019
Джерело: 24 канал
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