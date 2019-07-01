Футбольний клуб у незвичний спосіб допомагає шукати зниклих дітей: відео

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Футбольний клуб у незвичний спосіб допомагає шукати зниклих дітей: відео

Футбольний клуб "Рома" розпочав співпрацю з організаціями, які допомагають у пошуку зниклих дітей.

"Рома" розпочала співпрацю з Національним центром зниклих та експлуатованих дітей в США та організацією Telefono Azzurro, що захищає права дітей в Італії. Тепер біля новин про підписання гравців з'являється фотографія зниклої дитини.

Така інформація вже була опублікована у відео про підписання Амаду Діавара та Леонардо Спінаццоли.

До слова: Топ-трансфери літа 2019

 

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Теги: Спорт Футбол Трансфери Новини Спорту Рома
Джерело: 24 канал
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