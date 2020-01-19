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Ф'юрі заявив, що не битиметься з Усиком

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Тайсон Ф'юрі / AFP

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі розповів, що проведе ще 3 поєдинки, після чого завершить кар'єру. У плани Тайсона входять Деонтей Уайлдер, Ентоні Джошуа та Ділліан Уайт. Натомість Ф'юрі не хоче битися з Олександром Усиком.

За словами Ф'юрі, він не планує битися з Усиком, оскільки на поєдинку з українцем не вдасться заробити солідний гонорар.

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Усика немає в моєму списку. Він невідомий. Нікому це не цікаво. Грошей на цьому не заробиш. Навіщо мені бій проти нього? Він маленький тяж, іноземець, який погано говорить англійською, і, в будь-якому випадку, нікому це не цікаво. Я хочу великих боїв, які цікаві публіці, і це не такий бій,
– розповів Ф'юрі в інтерв'ю iFL.

За словами Ф'юрі, він не змінить свою думку, навіть якщо Усик переможе чемпіона світу Ентоні Джошуа.

Все одно це не буде великим боєм. Все одно це чужинець в західному світі. Пояси повернулися на Захід, і вони тут залишаться. Як би це не звучало, чемпіон світу в суперважкій вазі повинен бути родом з Британії або США і більше нізвідки,
– резюмував британець.

  • Наступний бій Тайсон Ф'юрі проведе 22 лютого проти чемпіона світу за версією WBC Деонтея Уайледра.
  • Це буде другий поєдинок Уайлдера та Ф'юрі. Перша зустріч завершилася нічиєю, хоча британець побував у нокдауні.
  • За інформацією ЗМІ, Ф'юрі знову проведе бій з реслінгу. 5 квітня у рамках шоу Wrestlemania 36 британець зустрінеться з чемпіоном WWE Броком Леснаром.
  • Натомість Усик свій наступний бій проведе навесні. Українець може зустрітися з Дереком Чісорою або Джозефом Паркером.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик
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