24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Головний інформатор WADA написав книгу про "розвал таємної допінгової імперії Путіна": фото

- Читать новость на русском
Григорій Родченков
Григорій Родченков / Фото з відкритих джерел

Колишній глава московської антидопінгової лабораторії, а тепер інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства WADA Григорій Родченков заявив, що готується випустити автобіографічну книгу.

Його нова праця має недвозначно назву "Справа Родченкова. Як я розвалив допінг-імперію Путіна". Анонс твору опублікувало видавництво Penguin.

Читайте також МОК розкритикував "закон Родченкова" про допінг

Ця книга розповість повну історію, яка стоїть за оскароносним фільмом Браяна Фогеля "Ікар". Ця історія досі шокує і зачаровує весь світ.

"Починаючи з дитинства і дорослішання автора в країні за залізною завісою, до його першого зіткнення з допінгом у 22-річному віці в якості молодого спортсмена і подальшої кар'єри в Олімпійському комітеті СРСР. Це приголомшлива відверта подорож показує систему, що складається з людей, повних брехні, обману і спірною моралі", – говориться в анотації до книги.


Книга Григорія Родченкова / Фото: Penguin

Григорій Родченков втік з Росії в США у 2016 році, після чого розповів журналістам про ситуацію з допінгом у себе на батьківщині. Його дані стали приводом для масштабного розслідування, яке призвело до усунення РФ від олімпійського руху і безлічі дискваліфікацій.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Новини Росії Розслідування Допінг Допінг скандал в Росії Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Колишня зірка "Металіста" заразився коронавірусом
8 травня , 15:27 Колишня зірка "Металіста" заразився коронавірусом
Михайло Гема
"Тоттенхем" обіграв "Аякс" у Лізі чемпіонів завдяки хет-трику Лукаса: як це було – відео
8 травня , 13:02 "Тоттенхем" обіграв "Аякс" у Лізі чемпіонів завдяки хет-трику Лукаса: як це було – відео
Ігор Саджениця
Як і де можна займатися спортом під час карантину
7 травня , 21:50 Як і де можна займатися спортом під час карантину
Ігор Саджениця