Головний інформатор WADA написав книгу про "розвал таємної допінгової імперії Путіна": фото

Колишній глава московської антидопінгової лабораторії, а тепер інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства WADA Григорій Родченков заявив, що готується випустити автобіографічну книгу.

Його нова праця має недвозначно назву "Справа Родченкова. Як я розвалив допінг-імперію Путіна". Анонс твору опублікувало видавництво Penguin.

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Ця книга розповість повну історію, яка стоїть за оскароносним фільмом Браяна Фогеля "Ікар". Ця історія досі шокує і зачаровує весь світ.

"Починаючи з дитинства і дорослішання автора в країні за залізною завісою, до його першого зіткнення з допінгом у 22-річному віці в якості молодого спортсмена і подальшої кар'єри в Олімпійському комітеті СРСР. Це приголомшлива відверта подорож показує систему, що складається з людей, повних брехні, обману і спірною моралі", – говориться в анотації до книги.



Книга Григорія Родченкова / Фото: Penguin

Григорій Родченков втік з Росії в США у 2016 році, після чого розповів журналістам про ситуацію з допінгом у себе на батьківщині. Його дані стали приводом для масштабного розслідування, яке призвело до усунення РФ від олімпійського руху і безлічі дискваліфікацій.

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