Гравець збірної України увійшов у символічну збірну відбору Євро-2020
Оборонець збірної України Віталій Миколенко потрапив у символічну збірну кваліфікації Євро-2020. Відповідний рейтинг склав авторитетний портал Transfermarkt.
Миколенко у відборі Євро-2020 провів 7 з 8 матчів за збірну України. Віталій не зіграв тільки в домашньому матчі з Литвою, який "синьо-жовті" виграли 2:0.
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На рахунку Миколенка один результативний пас у рамках відбору. Його футболіст "Динамо" здійснив у грі проти Португалії, яку збірна України виграла 2:1.
Символічна збірна Transfermarkt
- Мерт Гюнок (Туреччина)
- Віталій Миколенко (Україна)
- Тобі Алдервейрелд (Бельгія)
- Чаглар Сьоюнджю (Туреччина)
- Йозуа Кімміх (Німеччина)
- Ніколо Барелла (Італія)
- Джорджиніо Вейналдум (Нідерланди)
- Крістіан Еріксен (Данія)
- Кріштіану Роналду (Португалія)
- Серж Гнабрі (Німеччина)
- Гаррі Кейн (Англія)
Зазначимо, що воротар збірної України Андрій Пятов став найкращим у відборі Євро-2020 за даними ресурсу InStat.
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