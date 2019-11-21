Гравець збірної України увійшов у символічну збірну відбору Євро-2020

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Віталій Миколенко / GETTY IMAGES

Оборонець збірної України Віталій Миколенко потрапив у символічну збірну кваліфікації Євро-2020. Відповідний рейтинг склав авторитетний портал Transfermarkt.

Миколенко у відборі Євро-2020 провів 7 з 8 матчів за збірну України. Віталій не зіграв тільки в домашньому матчі з Литвою, який "синьо-жовті" виграли 2:0.

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На рахунку Миколенка один результативний пас у рамках відбору. Його футболіст "Динамо" здійснив у грі проти Португалії, яку збірна України виграла 2:1.

Символічна збірна Transfermarkt

  • Мерт Гюнок (Туреччина)
  • Віталій Миколенко (Україна)
  • Тобі Алдервейрелд (Бельгія)
  • Чаглар Сьоюнджю (Туреччина)
  • Йозуа Кімміх (Німеччина)
  • Ніколо Барелла (Італія)
  • Джорджиніо Вейналдум (Нідерланди)
  • Крістіан Еріксен (Данія)
  • Кріштіану Роналду (Португалія)
  • Серж Гнабрі (Німеччина)
  • Гаррі Кейн (Англія)

Зазначимо, що воротар збірної України Андрій Пятов став найкращим у відборі Євро-2020 за даними ресурсу InStat.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Збірна України з футболу Євро-2020 Новини Спорту
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