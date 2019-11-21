Гравець збірної України увійшов у символічну збірну відбору Євро-2020

Оборонець збірної України Віталій Миколенко потрапив у символічну збірну кваліфікації Євро-2020. Відповідний рейтинг склав авторитетний портал Transfermarkt.

Миколенко у відборі Євро-2020 провів 7 з 8 матчів за збірну України. Віталій не зіграв тільки в домашньому матчі з Литвою, який "синьо-жовті" виграли 2:0.

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На рахунку Миколенка один результативний пас у рамках відбору. Його футболіст "Динамо" здійснив у грі проти Португалії, яку збірна України виграла 2:1.

Символічна збірна Transfermarkt

Мерт Гюнок (Туреччина)

Віталій Миколенко (Україна)

Тобі Алдервейрелд (Бельгія)

Чаглар Сьоюнджю (Туреччина)

Йозуа Кімміх (Німеччина)

Ніколо Барелла (Італія)

Джорджиніо Вейналдум (Нідерланди)

Крістіан Еріксен (Данія)

Кріштіану Роналду (Португалія)

Серж Гнабрі (Німеччина)

Гаррі Кейн (Англія)

Зазначимо, що воротар збірної України Андрій Пятов став найкращим у відборі Євро-2020 за даними ресурсу InStat.