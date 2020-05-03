Гвоздик хоче виграти титул, який брутальним нокаутом здобув Альварес

Олександр Гвоздик після поразки Артуру Бетербієву і втрати титулу чемпіона світу WBC знову хоче зустрітися з російським боксером. Українець заявив, що планує стати чемпіоном світу за версією WBO.

В інтерв'ю інстаграм-сторінці pro_boxing_ua Гвоздик розповів про свої плани.

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Краще було б рухатися по лінії WBO, тому що там зараз немає чемпіона. Зараз хороші шанси там зачепитися. Хотілося б рухатися в цьому напрямку, виграти титул і поступово хочеться прийти до реваншу з Бетербієвим,

– сказав Гвоздик.

2 листопада 2019 року за титул WBO у напівважкій вазі зійшлися росіянин Сергій Ковальов та претендент – Сауль Альварес. Для мексиканця це був дебют у цій вазі.

Альварес здобув впевнену перемогу, брутально нокаутувавши росіянина в 11 раунді.

Дивіться відео нокауту Альварес – Ковальов

У грудні 2019 року Альварес добровільно відмовився від титулу WBO. Таким чином пояс став вакантним.

У рейтингу WBO першим номером є російський боксер Умар Саламов. Гвоздик посідає тільки 7-у сходинку.

Що відомо про бій Гвоздик – Бетербієв? Об'єднавчий поєдинок за титулу WBC та IBF відбувся у жовтні 2019 року. Росіянин переміг українця технічним нокаутом у 10 раунді.

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