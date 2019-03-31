Хемілтон виграв гран-прі Бахрейну, Леклер лише третій

Другий етап Формули-1 – гран-прі Бахрейну – відзначився доволі неочікуваними результатами. А перемогу здобув Льюїс Хемілтон на Mercedes, який перед тим показав не надто вдалий час.

На першій решітці стартували два пілоти Ferrari. Перед тим Шарль Леклер здобув поул, поруч з ним був Себастьян Феттель. Одразу за ними – два представники Mercedes Хемілтон та Валттері Боттас.

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Саме Феттель краще стартував і вийшов у лідери. Боттас теж обійшов Хемілтона, а згодом і Леклера. Та згодом пілот Ferrari таки зумів повернути собі лідерство вже на шостому колі.

LAP 6/57: After telling his engineer he's quicker than his team mate, Leclerc battles past Vettel to take the lead #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/cjesWrO1lX — Formula 1 (@F1) 31 березня 2019 р.

Позаду групи лідерів Макс Ферстаппен з Red Bull зумів відбитися він нападів суперників.

Серію піт-стопів відкрили на 10-у колі. До цього часу стабілізувалася ситуація в гонці. От тільки Хемілтон після зупинки у боксах вийшов на другу позицію. Та вже на 23-му колі Феттель обійшов британця. Попереду впевнено йшов Леклер.

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Саме між німцем та британцем розгорілася найбільша боротьба. На 38-у колі Хемілтон таки обійшов його, коли Феттеля розвернуло на одному з поворотів. А після цього на задній прямій у нього відвалилося переднє антикрило – він змушений був зупинитися, після чого повернувся на трасу лише 9-м. Пілот Ferrari без проблем обійшов трьох суперників. Але до Ферстаппена, який був п’ятим, було аж 25 секунд.

LAP 39/57: There's worse to follow for Sebastian Vettel - he and George Russell make contact and Vettel loses his front wing - dramatically! #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/GkXlzI9FDc — Formula 1 (@F1) 31 березня 2019 р.

У той час Леклер впевнено йшов до перемоги. Але за десять кіл у його боліда виникли проблеми, і він почав втрачати темп. Другий Хемілтон вигравав у нього по декілька секунд на колі. Тож на 48-му колі без проблем обійшов його. А згодом Леклера пройшов й інший пілот Mercedes.

LAP 48/57: Agonising scenes for Charles Leclerc and his fans as Lewis Hamilton gets past the ailing Ferrari#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/UVtdDZoZz3 — Formula 1 (@F1) 31 березня 2019 р.

На "допомогу" Леклеру прийшли обидва пілоти Renault. Вони одночасно зійшли через проблеми, відтак на трасу вийшли автомобілі безпеки. Це сталося за два кола до фініша. Тож Леклер зберіг за собою третє місце. А також отримав додатковий бал за найшвидше коло.

LAP 56/57: The double Renault failure ushers the Safety Car onto the track#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/NfqpPigKtP — Formula 1 (@F1) 31 березня 2019 р.

Тож Ферстаппен залишився четвертим. На п’ятому місці опинився Феттель. Шостим фінішував Ландо Норріс на McLaren. Також у десятку потрапили Райкконен (Alfa Romeo), Гаслі (Red Bull), Албон (Toro Rosso) та Перес (Racing Point).