Хочу битися з Джошуа і Тайсоном Ф'юрі, – Усик
Олександр Усик розповів про амбіції у суперважкій вазі. Українець, який до цього виступав у першій важкій вазі, змінив вагову категорію у жовтні. У США Усик дебютував у супертяжах, здолавши Чазза Візерспуна.
33-річний український боксер заявив, що прагне стати абсолютним чемпіоном та хоче битися з Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.
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Я старанно працюю над тим, щоб завоювати всі титули в суперважкій вазі. Я хочу битися і з Ентоні Джошуа, і з Тайсоном Ф'юрі,
– цитує Усика Sky Sports.
За словами українця, йому потрібно залишатися активним та боксувати. "Якщо ваша професія активна – це добре, якщо ні – погано", – резюмував Олександр.
Шлях Усика до мети
- Наступний бій Усика повинен пройти 23 травня у Лондоні (Англія). Суперник непереможного українця – британець Дерек Чісора.
- Наразі бій під загрозою зриву через пандемію коронавірусу. Промоутер Едді Хірн, який організовує бій, заявив, що через коронавірус можуть бути скасовані всі вечори боксу, заплановані на травень у Великобританії.
- Також Хірн як представник Ентоні Джошуа заявив, що переможець бою Усик – Чісора у 2020 році може зустрітися з чемпіоном світу Джошуа.
- Усик є претендентом на титул WBO, яким володіє Джошуа. Та, за словами Хірна, поразка українця в бою з Чісорою може зашкодити йому.
- Усик може стати тільки третім в історію боксу спортсменом, який ставав абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі та суперважкій вазі.
- До цього подібне досягнення підкорювалося Евандеру Холіфілду та Девіду Хею.
- Усик перший українець, який став абсолютним чемпіоном світу в боксі.
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