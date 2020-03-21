Хочу битися з Джошуа і Тайсоном Ф'юрі, – Усик

Олександр Усик розповів про амбіції у суперважкій вазі. Українець, який до цього виступав у першій важкій вазі, змінив вагову категорію у жовтні. У США Усик дебютував у супертяжах, здолавши Чазза Візерспуна.

33-річний український боксер заявив, що прагне стати абсолютним чемпіоном та хоче битися з Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

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Я старанно працюю над тим, щоб завоювати всі титули в суперважкій вазі. Я хочу битися і з Ентоні Джошуа, і з Тайсоном Ф'юрі,

– цитує Усика Sky Sports.

За словами українця, йому потрібно залишатися активним та боксувати. "Якщо ваша професія активна – це добре, якщо ні – погано", – резюмував Олександр.

Шлях Усика до мети

Наступний бій Усика повинен пройти 23 травня у Лондоні (Англія). Суперник непереможного українця – британець Дерек Чісора.

Наразі бій під загрозою зриву через пандемію коронавірусу. Промоутер Едді Хірн, який організовує бій, заявив, що через коронавірус можуть бути скасовані всі вечори боксу, заплановані на травень у Великобританії.

Також Хірн як представник Ентоні Джошуа заявив, що переможець бою Усик – Чісора у 2020 році може зустрітися з чемпіоном світу Джошуа.

Усик є претендентом на титул WBO, яким володіє Джошуа. Та, за словами Хірна, поразка українця в бою з Чісорою може зашкодити йому.

Усик може стати тільки третім в історію боксу спортсменом, який ставав абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі та суперважкій вазі.

До цього подібне досягнення підкорювалося Евандеру Холіфілду та Девіду Хею.

Усик перший українець, який став абсолютним чемпіоном світу в боксі.

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