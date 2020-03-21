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Хочу битися з Джошуа і Тайсоном Ф'юрі, – Усик

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Ентоні Джошуа і Олександр Усик / boxingscene.com

Олександр Усик розповів про амбіції у суперважкій вазі. Українець, який до цього виступав у першій важкій вазі, змінив вагову категорію у жовтні. У США Усик дебютував у супертяжах, здолавши Чазза Візерспуна.

33-річний український боксер заявив, що прагне стати абсолютним чемпіоном та хоче битися з Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

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Я старанно працюю над тим, щоб завоювати всі титули в суперважкій вазі. Я хочу битися і з Ентоні Джошуа, і з Тайсоном Ф'юрі,
– цитує Усика Sky Sports.

За словами українця, йому потрібно залишатися активним та боксувати. "Якщо ваша професія активна – це добре, якщо ні – погано", – резюмував Олександр.

Шлях Усика до мети

  • Наступний бій Усика повинен пройти 23 травня у Лондоні (Англія). Суперник непереможного українця – британець Дерек Чісора.
  • Наразі бій під загрозою зриву через пандемію коронавірусу. Промоутер Едді Хірн, який організовує бій, заявив, що через коронавірус можуть бути скасовані всі вечори боксу, заплановані на травень у Великобританії.
  • Також Хірн як представник Ентоні Джошуа заявив, що переможець бою Усик – Чісора у 2020 році може зустрітися з чемпіоном світу Джошуа.
  • Усик є претендентом на титул WBO, яким володіє Джошуа. Та, за словами Хірна, поразка українця в бою з Чісорою може зашкодити йому.
  • Усик може стати тільки третім в історію боксу спортсменом, який ставав абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі та суперважкій вазі.
  • До цього подібне досягнення підкорювалося Евандеру Холіфілду та Девіду Хею.
  • Усик перший українець, який став абсолютним чемпіоном світу в боксі.
 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Бокс Спорт
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