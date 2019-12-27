Хто з футболістів найбільше втратив у ціні у 2019 році: дані Transfermarkt

Авторитетне футбольне видання Transfermarkt опублікувало свій рейтинг футболістів, які найбільше втратили в ціні за 2019 рік. За основу було взято ціну футболіста на початок року і скільки він коштує наприкінці року.

Найбільшим невдахою став півзахисник мюнхенської "Баварії" Філіппе Коутіньо. Бразилець втратив половину своєї ціни, що склало 70 мільйонів євро. Це найбільше падіння у 2019 році.

До слова: Зимові трансфери 2020: онлайн

На другому місці – захисник "Реалу" Марсело. На початку року він оцінювався в 70 мільйонів євро, зараз – лише 20 мільйонів. Причина – травми футболіста та не надто вдала гра іспанського клубу на початку сезону.

Третій в рейтингу – ще один гравець "реалу" Гарет Бейл. Футболіст багато часу конфліктував з клубом, через що пропускав матчі. Звідси й падіння в ціні вдвічі та цінник у 40 мільйонів євро.

Четверте місце в ще одного представника "вершкових" – Марко Асенсіо. Він теж втратив половину вартості та коштує лише 40 мільйонів євро.

Наступні три місця посідають гравці "Барселони". Серхіо Бускетс та Іван Ракітіч у 2019 році відзначили 31-ліття. Гравці в такому віці вже не дуже прогресують, особливо в ціні. Тож обоє скинули по 40 мільйонів від своєї вартості. От тільки іспанець тепер коштує 35 мільйонів євро, а хорват – 25 мільйонів євро.

Читайте також: Визначився найкращий гравець збірної України з футболу в 2019 році

Їх партнер по команді Антуан Грізманн втратив в ціні 30 мільйонів доларів. Однак це лише 20% від його теперішньої вартості в 120 мільйонів євро. До слова, стільки ж втратив і Едер Азар з "Реала". Його теперішня ціна теж складає 120 мільйонів євро.

Дев’яте місце в списку – в захисника "Барселони" Самуеля Умтіті. Француз втратив 30 мільйонів євро і тепер оцінюється лише в 40 мільйонів євро. Його партнер по збірній Набіль Фекір аналогічно втратив та коштує стільки ж – 40 мільйонів євро.

Якщо ж брати збірну з топ-11 гравців за позиціями, то до цього рейтингу слід додати воротаря "Реалу" Тібо Куртуа – падіння на 15 мільйонів євро. та цінник в 55 мільйонів євро. На правому фланзі захисту – Алессандро Флоренці з "Роми". Він тепер коштує 20 мільйонів євро, втративши в ціні 10 мільйонів євро.

У центрі захисту ще одне місце дісталося оборонцю "Манчестер Сіті" Ніколасу Отаменді – втрата 17 мільйонів євро та оцінка в 18 мільйонів євро.



Збірна топ-11 гравців, які втратили в ціні найбільше за позиціями (ілюстрація: Transfermarkt)