"Інтер" зіграв унічию з "Ромою" і не забив супернику вперше в сезоні: відео

"Інтер" і "Рома" без забитих м'ячів закінчили матч на "Джузеппе Меацца" у стартовій грі 15-го туру в Серії А.

Інтер – Рома 0:0

І хоча обидві команди були дуже обережні і не хотіли ризикувати, біля воріт Міранте було декілька по-справжньому гольових моментів. І все ж нічия логічний результат цієї зустрічі.

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Це четверта поспіль нічия між цими суперниками, що сталося вперше з 1967 року. Крім того, "нерадзуррі" не можуть обіграти "вовків" на своєму стадіоні з 31 жовтня 2015 року, коли вони перемогли з рахунком 1:0. Це також перша зустріч в цьому сезоні, в якій міланцям не вдалося забити жодного м'яча.

Команда Антоніо Конте збільшила відрив від "Ювентуса" в турнірній таблиці до двох очок, але в той же час дозволила підопічним Саррі сподіватися на вихід на перше місце вже за підсумками цього туру.

Інтер – Рома відеоогляд матчу