КАН: Заа вивів Кот-д'Івуар у чвертьфінал, Туніс по пенальті переміг Гану (відео)

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Кубок африканських націй
Кубок африканських націй / twitter.com/caf_online

На Кубку африканських націй визначилися всі чвертьфіналісти. Останніми путівки в 1/4 фіналу вибороли Кот-д'Івуар і Туніс.

Малі – Кот-д'Івуар 0:1
Гол: Заа, 76

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Єдиного голу Вілфріда Заа вистачило Кот-д'Івуару, щоб пройти у чвертьфінал. Заа відзначився на 76 хвилині матчу.

Гана – Туніс 1:1 (4:5 по пенальті)
Голи: Бедуі, 90+2 (авт) – Хеніссі, 73

Справжня драма була в матчі Гани з Тунісом. У другому таймі Туніс вийшов вперед і вже готовий був святкувати вихід у наступний раунд. Однак у компенсований час Бедуі забив у власні ворота.

У додатковий час голів більше не було, відтак справа дійшла до серії пенальті. Тут фортуна була на стороні Тунісу.

У чвертьфіналі Кубка африканських націй зіграють: Сенегал – Бенін, Мадагаскар – Туніс, Кот-д'Івуар – Алжир, Нігерія – Південна Африка.

 

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Теги: Спорт Футбол Кубок африканських націй Новини Спорту
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